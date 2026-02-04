La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebró hoy, como cada día entre semana, su tradicional sorteo del Cupón Diario, el juego más clásico de esta entidad y uno de los más seguidos por millones de participantes en toda España.



Premio principal del

Cupón Diario

Número ganador: 03105

Serie: 041

Premio principal: 500.000 € al cupón que coincide en las cinco cifras y la serie.

Este sorteo reparte, además del gran premio de medio millón de euros al número + serie, múltiples premios secundarios según las coincidencias parciales con la combinación extraída.

Premios secundarios

Los premios se distribuyen de acuerdo con diferentes niveles de acierto en las cifras del cupón, por ejemplo:

49 premios de 35.000 € a quienes acierten las cinco cifras sin serie.

450 premios de 250 € por cuatro cifras coincidentes (primeras o últimas).

4.500 premios de 25 € por tres cifras acertadas.

Cientos de miles de premios más pequeños por coincidencias de una o dos cifras.

Cómo funciona el

Cupón Diario

El Cupón Diario es el sorteo más longevo de la ONCE y se celebra de lunes a jueves, con cupones que llevan un número de cinco cifras más una serie. Gracias a su estructura, no solo se apuesta al premio mayor; también se ofrecen múltiples posibilidades de premio por aciertos parciales, lo que mantiene la emoción hasta el último instante.