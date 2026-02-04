El santoral católico conmemora hoy, 5 de febrero, a Santa Águeda (o Santa Ágata), una de las vírgenes y mártires más veneradas de la Antigüedad. Su nombre, que significa «buena» o «virtuosa» en griego, ha quedado grabado en la historia como símbolo de resistencia frente a la opresión.

Santa Águeda de Catania, virgen y mártir

Nacida en Sicilia (Italia) en el siglo III, Águeda pertenecía a una familia noble y rica. Desde muy joven consagró su vida y su pureza a Dios.

La Persecución de Quinciano:

El senador Quinciano, aprovechando las leyes contra los cristianos, intentó seducirla. Al ser rechazado sistemáticamente, ordenó que fuera torturada con una crueldad extrema. El Martirio de los Pechos: Entre los tormentos que sufrió, destaca la orden de cortarle los pechos. Según la tradición, esa misma noche se le apareció San Pedro en su celda para sanar sus heridas milagrosamente.

Muerte Heroica: Finalmente, fue condenada a caminar sobre carbones encendidos en la ciudad de Catania, donde murió en el año 251.

Patronazgo: Es la protectora de las mujeres, patrona de las enfermeras y de las personas con enfermedades de pecho o cáncer de mama. También se la invoca contra los incendios y las erupciones volcánicas (especialmente del volcán Etna).

Otros santos que se celebran el 5 de febrero

Junto a la mártir siciliana, hoy recordamos a:

San Felipe de Jesús, mártir: Es el primer santo nacido en México. Tras una juventud inquieta, se unió a los franciscanos en Filipinas. Fue martirizado en Nagasaki, Japón, en 1597, crucificado junto a San Pablo Miki y otros compañeros. Es el patrón de la Ciudad de México.

San Lucas de Demenna (o de Armento), abad: Un monje de origen siciliano del siglo X que llevó una vida de gran austeridad y fundó varios monasterios, destacando por su profunda vida contemplativa.

San Avito de Vienne, obispo: Figura clave en la Galia del siglo VI. Fue un gran teólogo y diplomático que trabajó por la conversión de los pueblos bárbaros (como los burgundios) al catolicismo.

Santa Adelaida de Vilich, abadesa: Santa alemana del siglo XI conocida por su caridad con los pobres durante las hambrunas y por su sabiduría en la dirección de comunidades religiosas.

Beatos

Beata Isabel de la Trinidad: (Aunque su fiesta suele ser en noviembre, en algunos calendarios se asocia a hoy). Mística carmelita francesa que profundizó en la presencia de Dios en el alma.

Beata Francisca de Amboise: Duquesa de Bretaña y fundadora del primer carmelo femenino en Francia en el siglo XV.

Tradiciones y costumbres