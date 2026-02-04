El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno de “expropiar” a los propietarios de viviendas en alquiler su derecho a cobrar las rentas mediante la prórroga de la moratoria de desahucios, una medida que, a su juicio, evidencia la ausencia de políticas sociales eficaces para atender a las familias vulnerables.

Feijóo ha realizado estas declaraciones durante una visita al matadero de Fribín, en la localidad oscense de Binéfar, en el marco de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento de Aragón, que se celebrarán el próximo domingo.

Al ser preguntado por el decreto que prevé prolongar la moratoria para evitar el desalojo de familias vulnerables, el líder popular ha calificado de “inaudito” que se obligue a un ciudadano a renunciar al cobro de un alquiler y, además, se le responsabilice de la situación social de estas familias. En este sentido, ha subrayado que el “único culpable” es el Gobierno de Pedro Sánchez por aplicar iniciativas que, según ha afirmado, son “lo contrario” a las políticas sociales que deberían asumir las administraciones públicas.

Feijóo ha asegurado no sentirse responsable del rechazo de su partido al decreto y ha acusado al Ejecutivo de utilizar las pensiones como “escudo” para ocultar su falta de políticas sociales y de vivienda pública. Según ha señalado, la fragmentación del decreto ómnibus demuestra que el Gobierno “estaba mintiendo a los pensionistas y a los ciudadanos”.

Asimismo, ha insistido en que resulta injusto exigir a propietarios que han adquirido una vivienda “fruto de su esfuerzo o de su trabajo” que renuncien a la renta del alquiler debido a la incapacidad del Estado para ofrecer soluciones a las familias vulnerables.

El dirigente del PP ha evitado pronunciarse sobre los insultos publicados en redes sociales por el empresario Elon Musk contra Pedro Sánchez, tras la propuesta del Gobierno de limitar el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. No obstante, sí ha respondido a las declaraciones de la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, quien afirmó que el Ejecutivo no se dejaría “chantajear” por la derecha y que la ocupación ilegal “no existe” en España.

Al respecto, Feijóo ha afirmado que en el país hay alrededor de 80.000 propietarios que no perciben rentas por sus viviendas alquiladas y otras 40.000 propiedades ocupadas de forma ilegal.

En cuanto a la campaña electoral en Aragón, Feijóo ha restado importancia a las encuestas que apuntan a la necesidad de pactar con Vox para gobernar y ha señalado que la única que considera relevante es “el recuento electoral”. También ha rechazado comparar la situación aragonesa con la vivida en Extremadura y ha llamado a canalizar el “voto del enfado” contra el Gobierno por los casos de corrupción y la falta de servicios públicos.

“Propongo no dividir las fuerzas y tener un gobierno fuerte y sólido, no una suma de partidos que bloqueen y cuyo único objetivo sea un gobierno débil en Aragón”, ha concluido.