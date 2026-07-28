Tras el rechazo del recurso por parte del Tribunal Supremo, la Audiencia de Ceuta abrirá la ejecutoria para notificar a Alberto D.B. su obligación de ingresar voluntariamente en el centro penitenciario para cumplir su condena de 13 años y medio.

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, se encuentra a la espera de recibir el oficio formal proveniente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con la sentencia firme del Tribunal Supremo, la cual desestima en su totalidad el recurso de casación presentado por la defensa de Alberto D.B., exprofesor del colegio San Agustín.

Una vez que el tribunal de Ceuta reciba la notificación oficial de la firmeza del fallo, la presidenta fijará un plazo formal para que el condenado ingrese voluntariamente en prisión y comience a cumplir los 13 años y seis meses de cárcel impuestos.

Procedimiento judicial sin comparecencia previa

Fuentes judiciales explican que no será necesaria la celebración de una vista o comparecencia previa para decretar su encarcelamiento, puesto que la sentencia ya ha alcanzado carácter de firmeza absoluta:

Plazo de ingreso voluntario: Se concede este margen debido a que el exdocente ha cumplido rigurosamente con todas las medidas cautelares impuestas a lo largo de la tramitación de la causa.

Se concede este margen debido a que el exdocente ha cumplido rigurosamente con todas las medidas cautelares impuestas a lo largo de la tramitación de la causa. Orden de busca y captura: En el supuesto de que el condenado rehusara ingresar voluntariamente dentro del plazo que dictamine la Audiencia, se activará de inmediato un mandato policial de busca y captura para su detención e ingreso forzoso.

Resumen de la pena ratificada por el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestimó íntegramente todos los argumentos de la defensa, confirmando la resolución previa emitida por la Audiencia Provincial y validada por el TSJA, además de imponer el pago de las costas procesales.

Delito Imputado Calificación / Víctimas Pena Impuesta Estado Procesal Elaboración de pornografía infantil Utilizando a menores de 16 años 7 años de prisión Firme Elaboración de pornografía infantil Utilizando a menores de edad 6 años de prisión Firme Tenencia de pornografía infantil Posesión de material ilícito 6 meses de prisión Firme TOTAL CONDENA Concurrencia de delitos 13,5 años de prisión Firme

El modus operandi acreditado por la Guardia Civil

La investigación liderada por la Guardia Civil corroboró una pauta continuada de conducta por parte del exdocente, al menos desde el año 2003: