Tras el rechazo del recurso por parte del Tribunal Supremo, la Audiencia de Ceuta abrirá la ejecutoria para notificar a Alberto D.B. su obligación de ingresar voluntariamente en el centro penitenciario para cumplir su condena de 13 años y medio.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, se encuentra a la espera de recibir el oficio formal proveniente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con la sentencia firme del Tribunal Supremo, la cual desestima en su totalidad el recurso de casación presentado por la defensa de Alberto D.B., exprofesor del colegio San Agustín.
Una vez que el tribunal de Ceuta reciba la notificación oficial de la firmeza del fallo, la presidenta fijará un plazo formal para que el condenado ingrese voluntariamente en prisión y comience a cumplir los 13 años y seis meses de cárcel impuestos.
Procedimiento judicial sin comparecencia previa
Fuentes judiciales explican que no será necesaria la celebración de una vista o comparecencia previa para decretar su encarcelamiento, puesto que la sentencia ya ha alcanzado carácter de firmeza absoluta:
- Plazo de ingreso voluntario: Se concede este margen debido a que el exdocente ha cumplido rigurosamente con todas las medidas cautelares impuestas a lo largo de la tramitación de la causa.
- Orden de busca y captura: En el supuesto de que el condenado rehusara ingresar voluntariamente dentro del plazo que dictamine la Audiencia, se activará de inmediato un mandato policial de busca y captura para su detención e ingreso forzoso.
Resumen de la pena ratificada por el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo desestimó íntegramente todos los argumentos de la defensa, confirmando la resolución previa emitida por la Audiencia Provincial y validada por el TSJA, además de imponer el pago de las costas procesales.
|Delito Imputado
|Calificación / Víctimas
|Pena Impuesta
|Estado Procesal
|Elaboración de pornografía infantil
|Utilizando a menores de 16 años
|7 años de prisión
|Firme
|Elaboración de pornografía infantil
|Utilizando a menores de edad
|6 años de prisión
|Firme
|Tenencia de pornografía infantil
|Posesión de material ilícito
|6 meses de prisión
|Firme
|TOTAL CONDENA
|Concurrencia de delitos
|13,5 años de prisión
|Firme
El modus operandi acreditado por la Guardia Civil
La investigación liderada por la Guardia Civil corroboró una pauta continuada de conducta por parte del exdocente, al menos desde el año 2003:
- Abuso de confianza: El acusado mantenía contacto fluido y cotidiano con sus alumnos e incluso entablaba amistad con los progenitores para evitar sospechas.
- Entorno escolar y cofrade: Utilizaba su posición tanto en el colegio San Agustín como en la Cofradía de Las Penas para aproximarse a las víctimas.
- Captación mediante favores: Embaucaba a los menores mediante obsequios, invitaciones a comer en restaurantes o en su domicilio y favores académicos.
- Prueba tecnológica: Las periciales de la Benemérita acreditaron la existencia de fotografías y mensajes de texto en teléfonos móviles y dispositivos digitales, todos ellos con inequívocos fines libidinosos.