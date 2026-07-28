La Consejería de Educación, Cultura y Juventud presenta la programación oficial de las Fiestas Patronales en honor a Santa María de África, que se celebrarán del 1 al 8 de agosto e incluirán cuatro jornadas sin ruido y un inédito espectáculo de drones.
CEUTA. — La Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de su área de Fiestas, ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales en honor de Santa María de África y la Feria 2026. Del 1 al 8 de agosto, la ciudad se vestirá de gala con un nutrido calendario de actividades que combina las tradiciones más arraigadas con destacadas novedades en materia de inclusión y tecnología.
La imagen oficial de esta edición corre a cargo de la artista Marina Sáenz Díaz, natural de Cartagena (Murcia), cuya obra fue la seleccionada para ilustrar el cartel anunciador de los festejos de este año.
Principales novedades: inclusión y espectáculo tecnológico
Entre las innovaciones más destacadas de esta edición se encuentra la apuesta decidida por la accesibilidad. La organización ha ampliado a cuatro las jornadas sin ruido (2, 3, 4 y 6 de agosto), en las que las atracciones del recinto ferial funcionarán sin música ni efectos sonoros hasta medianoche. Esta medida busca facilitar el disfrute de las fiestas a menores con trastorno del espectro autista (TEA) y a personas con hiperactividad o sensibilidad sensorial.
Por otro lado, la tecnología tomará el relevo en el cierre festivo. La noche del 8 de agosto, a las 00:00 horas, la ciudad disfrutará de un espectáculo de drones, una propuesta visual innovadora que sustituirá a los formatos tradicionales para poner el broche de oro a las celebraciones.
Guía día a día: actos y citas destacadas
|Fecha
|Hora
|Evento principal
|Sábado 1 de agosto
|22:00 h
|Inauguración del recinto ferial, encendido del alumbrado en la Portada y actuación de Al Son de las Niñas.
|Domingo 2 de agosto
|21:00 h
|Gran Cabalgata de Feria (recorrido desde las Murallas Reales hasta el Real de la Feria).
|Lunes 3 de agosto
|21:00 h
22:00 h
00:00 h
|Encuentro con las Casas Regionales (Caseta del Pabellón).
Actuación de Yolanda Heredia.
Concierto de Aissa en el Auditorio de la Marina.
|Martes 4 de agosto
|20:00 h
00:00 h
|Tradicional Ofrenda Floral a Santa María de África.
Espectáculo Tributo a Alejandro Sanz en el Auditorio.
|Miércoles 5 de agosto
|20:00 h
00:00 h
|Festividad de la Patrona: Procesión de Santa María de África.
Actuaciones flamencas y grupos locales en el Auditorio.
|Jueves 6 de agosto
|Durante el día
00:00 h
|Día del Niño (precios reducidos en atracciones).
Espectáculo Tributo a Fito & Fitipaldis en el Auditorio.
|Viernes 7 de agosto
|00:00 h
|Concierto de la cantaora Argentina en el Auditorio de la Marina.
|Sábado 8 de agosto
|00:00 h
00:30 h
|Espectáculo de drones.
Gran Noche de Carnaval en el Auditorio de la Marina.
Dispositivo de seguridad y coordinación
Para garantizar la fluidez y seguridad durante los ocho días de fiesta, la organización cuenta con un despliegue coordinado entre las diversas áreas de la Ciudad Autónoma —incluyendo seguridad, emergencias, limpieza, movilidad y servicios urbanos— junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Cruz Roja.