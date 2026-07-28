La Consejería de Educación, Cultura y Juventud presenta la programación oficial de las Fiestas Patronales en honor a Santa María de África, que se celebrarán del 1 al 8 de agosto e incluirán cuatro jornadas sin ruido y un inédito espectáculo de drones.

CEUTA. — La Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de su área de Fiestas, ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales en honor de Santa María de África y la Feria 2026. Del 1 al 8 de agosto, la ciudad se vestirá de gala con un nutrido calendario de actividades que combina las tradiciones más arraigadas con destacadas novedades en materia de inclusión y tecnología.

La imagen oficial de esta edición corre a cargo de la artista Marina Sáenz Díaz, natural de Cartagena (Murcia), cuya obra fue la seleccionada para ilustrar el cartel anunciador de los festejos de este año.

Principales novedades: inclusión y espectáculo tecnológico

Entre las innovaciones más destacadas de esta edición se encuentra la apuesta decidida por la accesibilidad. La organización ha ampliado a cuatro las jornadas sin ruido (2, 3, 4 y 6 de agosto), en las que las atracciones del recinto ferial funcionarán sin música ni efectos sonoros hasta medianoche. Esta medida busca facilitar el disfrute de las fiestas a menores con trastorno del espectro autista (TEA) y a personas con hiperactividad o sensibilidad sensorial.

Por otro lado, la tecnología tomará el relevo en el cierre festivo. La noche del 8 de agosto, a las 00:00 horas, la ciudad disfrutará de un espectáculo de drones, una propuesta visual innovadora que sustituirá a los formatos tradicionales para poner el broche de oro a las celebraciones.

Guía día a día: actos y citas destacadas

Fecha Hora Evento principal Sábado 1 de agosto 22:00 h Inauguración del recinto ferial, encendido del alumbrado en la Portada y actuación de Al Son de las Niñas. Domingo 2 de agosto 21:00 h Gran Cabalgata de Feria (recorrido desde las Murallas Reales hasta el Real de la Feria). Lunes 3 de agosto 21:00 h

22:00 h

00:00 h Encuentro con las Casas Regionales (Caseta del Pabellón).

Actuación de Yolanda Heredia.

Concierto de Aissa en el Auditorio de la Marina. Martes 4 de agosto 20:00 h

00:00 h Tradicional Ofrenda Floral a Santa María de África.

Espectáculo Tributo a Alejandro Sanz en el Auditorio. Miércoles 5 de agosto 20:00 h

00:00 h Festividad de la Patrona: Procesión de Santa María de África.

Actuaciones flamencas y grupos locales en el Auditorio. Jueves 6 de agosto Durante el día

00:00 h Día del Niño (precios reducidos en atracciones).

Espectáculo Tributo a Fito & Fitipaldis en el Auditorio. Viernes 7 de agosto 00:00 h Concierto de la cantaora Argentina en el Auditorio de la Marina. Sábado 8 de agosto 00:00 h

00:30 h Espectáculo de drones.

Gran Noche de Carnaval en el Auditorio de la Marina.

Dispositivo de seguridad y coordinación

Para garantizar la fluidez y seguridad durante los ocho días de fiesta, la organización cuenta con un despliegue coordinado entre las diversas áreas de la Ciudad Autónoma —incluyendo seguridad, emergencias, limpieza, movilidad y servicios urbanos— junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Cruz Roja.