La combinación de una densa niebla y un acusado efecto llamada desborda los servicios de vigilancia en las costas ceutíes, donde las entradas a nado han sido constantes durante toda la noche y se teme un colapso inminente.

CEUTA. — Ceuta ha vivido una de las madrugadas de mayor presión migratoria de los últimos tiempos, calificada por los propios efectivos desplegados como una «auténtica locura». Solo hasta las diez de la noche previa, la Guardia Civil y la Marina Real marroquí ya habían localizado a casi 200 personas, en el preludio de un goteo incesante que se ha mantenido durante toda la noche y las primeras horas de la mañana.

Las cifras constatan la gravedad de la situación: más de 1.000 personas han logrado acceder a la ciudad en apenas siete días, generando una profunda sensación de falta de control ante un fenómeno que no da tregua.

Niebla, trajes de neopreno y un mar de flotadores

La densa niebla que cubrió la costa ceutí durante la madrugada complicó de forma extrema las labores de rescate y vigilancia. Jóvenes procedentes de diversos puntos de Marruecos y Argelia continúan concentrándose en la vecina localidad de Castillejos para lanzarse al agua equipados con trajes de neopreno y elementos flotantes.

Goteo constante en la ciudad: A las 6:50 horas de la mañana, dos jóvenes ataviadas con neopreno alcanzaban la rotonda del Poblado Marinero, visibilizando el incremento de mujeres que optan por la ruta marítima. Mientras tanto, en zonas como el Recinto o el Sarchal, decenas de inmigrantes lograban tocar tierra a la carrera sin poder ser contabilizados.

La Guardia Civil, al límite de su capacidad

Para hacer frente a esta crisis, el instituto armado ha tenido que activar de forma masiva a todas sus unidades:

Servicio Marítimo y GEAS: Interviniendo de forma permanente en el agua para el rescate de vidas.

Interviniendo de forma permanente en el agua para el rescate de vidas. Patrullas de tierra y USECIC: Desplegadas en el litoral para interceptar a quienes alcanzan la costa.

Desplegadas en el litoral para interceptar a quienes alcanzan la costa. COS y patrullas nocturnas («búhos»): Coordinando un operativo ininterrumpido.

Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) advierten de que el escenario actual es aún más delicado que los tradicionales saltos masivos a la valla. Las asociaciones profesionales alertan de que, de continuar este ritmo, en cuestión de días la situación podría asemejarse a la gran crisis migratoria de mayo de 2021.

Asimismo, denuncian que la absorción casi total de los agentes en labores de control migratorio y salvamento está siendo aprovechada por otras redes delictivas y mafias en la zona.

Petición de auxilio urgente a Madrid y Bruselas

Tanto la Delegación del Gobierno como la Ciudad Autónoma de Ceuta han elevado una petición de auxilio urgente ante lo que consideran una presión incontrolable. Las autoridades insisten en que la situación dista mucho de la de veranos anteriores, ya que a las entradas cíclicas se suma ahora un flujo constante y diario. Por ello, reclaman una intervención inmediata no solo del Gobierno central, sino también de la Unión Europea para frenar el colapso de los servicios de acogida y seguridad.