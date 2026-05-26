Castrillón (Asturias) — El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha intensificado y ampliado el radio de búsqueda para localizar a un joven de 19 años, al que se le perdió la pista a última hora de la tarde de ayer, lunes, mientras se bañaba en la playa de Salinas (Castrillón). El operativo, que inicialmente cubría un área de cinco kilómetros, se ha extendido este martes hasta los nueve kilómetros de costa.

El incidente se registró a las 19:46 horas de ayer, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió varias llamadas de alerta. Los avisos advertían de que cuatro jóvenes se encontraban en apuros dentro del agua, atrapados por las fuertes corrientes e incapaces de regresar a la orilla.

Gracias a la intervención de ciudadanos que se encontraban en la zona, tres de los bañistas lograron ser rescatados con vida. Sin embargo, al joven de 19 años se le perdió la vista entre el oleaje antes de que pudiera ser auxiliado.

Un rescate nocturno complicado por las tormentas

Efectivos de los Bomberos de Asturias han permanecido en el arenal de forma ininterrumpida durante toda la noche y la madrugada, rastreando minuciosamente el tramo comprendido entre la zona de La Peñona y el espigón de la bocana del puerto. Las labores de los equipos de tierra se vieron severamente dificultadas debido a fuertes tormentas con gran aparato eléctrico que azotaron la zona central de la región.

En el despliegue nocturno también participaron:

La Unidad Canina , que estuvo batiendo la costa hasta la medianoche.

, que estuvo batiendo la costa hasta la medianoche. La Unidad de Drones, operando de forma aérea hasta que la subida de la pleamar obligó a pausar sus vuelos.

Despliegue masivo por tierra, mar y aire

Con la luz del día, el SEPA ha reforzado el contingente de salvamento y busca cercar el perímetro marítimo. A lo largo de la mañana de este martes, las aeronaves coordinadas sobrevuelan la costa asturiana en un intento de avistar al desaparecido:

El helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo.

de Salvamento Marítimo. La aeronave del Servicio Marítimo de la Guardia Civil .

. El helicóptero medicalizado del SEPA, que se incorpora al rastreo junto de nuevo a la Unidad de Drones.

Llamamiento a la prudencia: Desde el cuerpo de Bomberos de Asturias han emitido un recordatorio urgente a la población para extremar al máximo las precauciones al entrar al mar en esta época del año, advirtiendo de que las playas de la región todavía no cuentan con servicio activo de socorrismo.