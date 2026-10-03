Sigue en directo el India – Brasil. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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🔄 min 48′ — Cambio en Brazil — entra Gabriel Bontempo, sale Douglas Luiz
🔄 min 48′ — Cambio en Brazil — entra Vinicius Junior, sale Samuel Lino
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🔄 min 48′ — Cambio en Brazil — entra Matheuzinho, sale Gabriel
🔄 min 47′ — Cambio en Brazil — entra Marquinhos, sale Bruno Guimaraes
🔄 min 46′ — Cambio en India — entra A. Mishra, sale J. Gupta
🔄 min 46′ — Cambio en India — entra A. Kuruniyan, sale M. K. Sanan
⚽ min 42′ — ¡GOL de Brazil! Pedro (asist. Estevao)
⚽ min 28′ — ¡GOL de Brazil! Estevao (asist. Matheuzinho)