Lugo ganó 2-1 al Real Avilés, único partido disputado en la jornada 6 de la Primera Federación (grupo 1).

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Marcadores de la jornada 6

Real Avilés 1 – 2 Lugo [goles: Real Avilés: A. Santamaria 5′ | Lugo: A. Costa 67′, A. Godoy 90+9′]

Duelo destacado

Real Avilés se adelantó en el minuto 5 por medio de A. Santamaria. Lugo dio la vuelta al marcador con el tanto de A. Costa en el 67′ y sentenció ya en el añadido, con A. Godoy en el 90+9′.

Fuente: Resumen facilitado para la jornada 6 de Primera Federación (grupo 1).

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