Real Madrid Castilla venció 3-2 al Atlético Madrileño en la jornada 6 de la Primera Federación (grupo 2) el viernes, 2 de octubre de 2026.

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Marcadores de la jornada 6

Real Madrid Castilla 3-2 Atlético Madrileño — Goles: Real Madrid Castilla: A. Carvajal 9′, D. Aguado 61′ (p.), D. Yanez 71′ | Atlético Madrileño: A. Yaakobishvili 45+1′, Koke 67′ | Penaltis fallados: D. Garcia (Atlético Madrileño).

Duelos y goles

El Real Madrid Castilla abrió el marcador con A. Carvajal (9′) y el Atlético Madrileño igualó justo antes del descanso con A. Yaakobishvili (45+1′), según los datos del encuentro.

Tras la reanudación, D. Aguado (61′, p.) transformó un penalti que adelantó de nuevo a los locales. Koke (67′) volvió a empatar para el Atlético, pero D. Yanez (71′) certificó la victoria del Castilla. Además, el Atlético falló un penalti por medio de D. Garcia, según las actas del partido.

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