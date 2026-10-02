Eldense venció 4-1 al Oviedo en la jornada 8 de la Segunda División, el 2 de octubre de 2026.

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Marcadores de la jornada 8

Eldense 4 – 1 Oviedo

Goleadores

Oviedo : Alberto Reina [1′]

: Alberto Reina [1′] Eldense: Roberto López [56′] (p.), Fidel [68′] (p.), Aingeru Olabarrieta [90′], Jorge Rastrojo [90+5′]

Duelo destacado

Oviedo se adelantó con Alberto Reina en el 1′, pero Eldense reaccionó y dio la vuelta al marcador con dos penaltis transformados en el 56′ y el 68′ (Roberto López y Fidel) y dos goles ya en el tiempo añadido (Aingeru Olabarrieta y Jorge Rastrojo).

Fuente: datos de partidos y goleadores facilitados para esta jornada.

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