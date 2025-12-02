El martes 2 de diciembre, un frente frío afecta a gran parte de la Península Ibérica, provocando un predominio de cielos nublados y la posibilidad de precipitaciones. Estas lluvias, en su mayoría débiles, pueden llegar a ser localmente intensas, sobre todo en la región de Galicia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso naranja en Galicia, donde se esperan fenómenos meteorológicos costeros que podrían llegar a ser extremados, afectando también a gran parte de la cornisa cantábrica. Se anticipan olas de considerable altura, lo que pone en alerta a las comunidades costeras.

Desde primera hora de la mañana, Asturias y Cantabria también han sido colocadas bajo aviso naranja. Se prevén olas que podrían alcanzar los seis metros, lo que representa un gran riesgo para la navegación y las actividades en la costa. Asimismo, el País Vasco está bajo aviso amarillo debido a este temporal marítimo.

En la parte opuesta de la Península, las costas de Granada y Almería también se encuentran en aviso amarillo, pues las condiciones del mar serán complicadas. Se espera que este mal tiempo se manifieste por fuertes vientos que acompañarán el fenómeno.

Las precipitaciones, aunque generalizadas, no afectarán a toda España. Las regiones del tercio este peninsular y las Islas Baleares estarán al margen de las lluvias, aunque tendrán cielos predominantemente nublados. Las inundaciones y problemas por agua en el suelo aún representan un riesgo en las regiones afectadas.

En las montañas del norte, se anticipan nevadas, especialmente por encima de los 1,000 metros, mientras que en el sureste se esperan acumulaciones de nieve a partir de los 1,500 metros. Los lugares con más acumulación son Ávila, Segovia y comunidades cercanas a la Sierra de Guadarrama.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso generalizado en las máximas, aunque hay excepciones como la Comunidad Valenciana y Melilla, donde se mantendrán estables. Las temperaturas mínimas aumentarán, especialmente en el noreste y en las montañas.

En las montañas del norte y en puntos de la meseta norte, se prevé la posibilidad de heladas. La combinación de temperaturas frías y un clima húmedo puede resultar en una sensación térmica aún menor, creando un ambiente invernal.

El miércoles, las comunidades del noroeste seguirán en alerta naranja debido a los efectos del mal tiempo. AEMET advierte que las lluvias podrían intensificarse en la zona del Cantábrico, donde se esperan períodos de lluvias fuertes y persistentes. En las Islas Baleares, Mallorca y Menorca también experimentarían condiciones climáticas adversas, con lluvia en ciertas áreas, incrementando el riesgo de inundaciones urbanas.