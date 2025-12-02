El hijo de José Luis Ábalos señala al expresidente del Gobierno como la figura en la cúspide de un «grupo de poder» que veía a su padre como un «obstáculo» para sus actividades de lobby.

Víctor Ábalos (Valencia, 1980), hijo mayor de José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva, ha ofrecido una explosiva entrevista a Vozpópuli en la que identifica al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el responsable de la «cloaca del PSOE» que, según él, está detrás de la caída de su padre.

«Zapatero es responsable de la cloaca del PSOE. Esa cloaca es la que tiene mi padre encima. Mi padre tiene todo un Estado paralelo encima. Y Zapatero está relacionado con esos contrapoderes incrustados en ese Estado,» afirma Víctor Ábalos.

El hijo del exministro asegura que Zapatero representa la figura en la cúspide de un «grupo de poder» ligado al sanchismo que veía en Ábalos un «obstáculo» para impulsar actividades de lobby.

El Triángulo de Poder y Acento

Víctor Ábalos dibuja un triángulo de poder en esta supuesta organización: el expresidente, una «cierta cúpula policial afín» y un tercer vértice representado por la consultora Acento, vinculada a figuras como José Blanco, Óscar López y Antonio Hernando.

Según Víctor Ábalos, estas personas «estuvieron relegadas» y, tras la destitución de su padre en 2021, «recuperaron espacio en los resortes de poder. Todo confluye en el expresidente».

Ábalos hijo detalla que el poder de Zapatero tiene un «enorme peso, relacionado con sus actividades de lobby institucional en Iberoamérica, muy singularmente en Venezuela,» además de su tarea empresarial a través de Acento, captando negocio chino o influyendo en fusiones.

El Delcygate y Venezuela

Respecto a la famosa noche del Delcygate, Víctor Ábalos afirma categóricamente que «la única persona que nunca debió estar esa noche en Barajas era mi padre».

Según la versión que le transmitió su padre, fue el propio presidente Sánchez quien se puso en contacto con él para que se desplazara al aeropuerto y así impedir la entrada de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en territorio europeo, tras hablar con la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y Fernando Grande-Marlaska.

Víctor Ábalos también vincula los problemas de su padre en Venezuela con la actividad de Zapatero. Asegura que en Caracas, el expresidente es considerado miembro de los ‘alacranes’, opositores domesticados al Gobierno que gozan de poder económico.

Acusación contra Víctor de Aldama

Víctor Ábalos también arremete contra Víctor de Aldama, uno de los principales imputados en el caso Koldo. Ábalos considera un «agravio» la situación procesal de Aldama por las declaraciones que hizo en sede judicial, donde aseguró que él recibía comisiones ilegales.

Víctor Ábalos afirma que el origen de esta inquina está en un encuentro donde le dijo a Aldama que era «alguien siniestro, que no era trigo limpio» y le advirtió que se alejara del entorno de su padre.

Fuente: Entrevista concedida al periódico Vozpópuli