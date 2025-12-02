La guerra en Ucrania llega este martes a su jornada número 1.375 desde el inicio de la invasión por parte de Rusia, y las noticias continúan desarrollándose rápidamente. En las últimas horas, se han dados a conocer varios informes sobre los avances en el conflicto y las reacciones de líderes internacionales.

La primera noticia relevante proviene de Italia, donde la primera ministra Giorgia Meloni ha destacado el «talante constructivo» del presidente ucraniano Volodymyr Zelenski y ha instado a Rusia a colaborar en el proceso de negociación. Meloni enfatizó que el diálogo es crucial para alcanzar una resolución pacífica al conflicto.

En otro desarrollo significativo, Zelenski se reunió el lunes con el presidente francés Emmanuel Macron en París. Durante esta conversación, Zelenski expresó su agradecimiento por el apoyo constante de Francia a Ucrania en este difícil contexto. Macron, por su parte, reafirmó que Ucrania es la única nación que tiene la autoridad para decidir sobre su propio territorio, marcando así una posición firme respecto a la soberanía ucraniana.

Además, desde el frente de batalla, Rusia ha afirmado haber conquistado la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk. El anuncio fue realizado por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, quien informó a Putin sobre la toma de varias ciudades en una reunión transmitida por televisión. Esto representa un golpe significativo para Ucrania y un avance en las operaciones militares rusas.

Cabe destacar que las Fuerzas Armadas rusas, específicamente la agrupación militar Vostok, han declarado haber «liberado» la ciudad de Krasnoarméisk, el nombre ruso de Pokrovsk, y que están avanzando en la eliminación de unidades enemigas en la localidad de Dimitrov, que es considerada una ciudad satélite de Pokrovsk. Estos informes, si se confirman, pueden cambiar el curso de la lucha en esta región estratégica.

En el ámbito internacional, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció sanciones adicionales contra Bielorrusia como consecuencia de un ataque de dron ocurrido en Lituania. Von der Leyen acusó al gobierno bielorruso de llevar a cabo una campaña híbrida contra Lituania, lo que ha aumentado las tensiones diplomáticas entre estos dos países.

La jefa de la Comisión Europea destacó que las incidencias en la frontera con Bielorrusia se están intensificando, con el incremento de incursiones de globos de contrabando en el espacio aéreo lituano. Este tipo de situaciones ha llevado a Lituania a cerrar su frontera con Bielorrusia en meses anteriores, lo que indica un deterioro en las relaciones entre estos estados que comparten una historia común.

Finalmente, en el plano de la guerra en Ucrania, las noticias continúan llegando y la situación sigue siendo tensa. La comunidad internacional permanece atenta ante los últimos acontecimientos que marcan el desarrollo de este conflicto que ha reconfigurado las dinámicas geopolíticas en Europa y más allá. Sin duda, el fortalecimiento de las posiciones rusas en el este de Ucrania se convierte en un punto focal en la narrativa del conflicto que se vive actualmente.