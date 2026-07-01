La selección inglesa, liderada por Bellingham y Kane, busca el pase a los octavos de final en el Estadio de Atlanta ante un combinado africano que llega como la gran revelación tras empatar con Portugal

El Mundial 2026 entra de lleno en su fase eliminatoria con la disputa de los dieciseisavos de final, una ronda inédita en el nuevo formato de la competición internacional en la que ya no existe margen para el error. En este decisivo escenario se disputa este miércoles, 1 de julio, el encuentro entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, un duelo de alta tensión que enfrenta a una de las grandes candidatas al título frente a una de las revelaciones más destacadas de la fase eliminatoria.

El combinado inglés asume este cruce de dieciseisavos de final tras haber concluido la fase previa como primera de su respectivo grupo. Aunque la selección de Inglaterra ha cumplido con el objetivo inicial de superar la primera etapa del torneo, las sensaciones sobre el terreno de juego no han sido siempre brillantes. En su último compromiso oficial, el conjunto británico se impuso a Panamá por un resultado de 0-2 gracias a los goles anotados por Jude Bellingham y Harry Kane, un triunfo que le otorgó los puntos necesarios para cerrar la ronda en lo más alto de la clasificación.

Inglaterra parte con la condición de favorita en las apuestas debido al potencial de su plantilla, su experiencia acumulada y su reciente recorrido en los grandes torneos internacionales. No obstante, la exigencia de las eliminatorias directas obliga a elevar el nivel competitivo de inmediato. A partir de este momento, cualquier desconexión puede costar la eliminación definitiva en el Mundial 2026, especialmente ante un rival que afronta la cita sin presión añadida y con la moral completamente disparada. La República Democrática del Congo se ha consolidado como una de las grandes historias del campeonato tras lograr la clasificación para estos dieciseisavos como una de las mejores terceras de grupo, habiendo firmado un meritorio empate frente a Portugal en la primera jornada del torneo.

Una prueba de autoridad y una oportunidad histórica

Para la selección de Inglaterra, este compromiso se presenta como una auténtica prueba de autoridad en la que necesita confirmar de forma obligatoria su condición de candidata al trofeo. El bloque inglés debe evitar a toda costa una sorpresa que supondría uno de los mayores impactos de la cita mundialista. A pesar de contar con futbolistas de enorme peso en la parcela ofensiva, el equipo está obligado a mejorar en aspectos clave como el ritmo de juego, la claridad en la circulación y la contundencia en las áreas si desea avanzar a la siguiente ronda sin sobresaltos.

Por el contrario, para la República Democrática del Congo el partido representa una oportunidad de dimensiones históricas. La selección africana comparece en el terreno de juego con el cartel de víctima teórica, pero respaldada por la confianza que otorga el haber superado una fase de grupos altamente exigente y haber demostrado una notable capacidad de reacción en las situaciones más límite de la competición.

Horario del Inglaterra – RD Congo del Mundial 2026

El encuentro de dieciseisavos de final entre Inglaterra y la República Democrática del Congo se disputa hoy, miércoles 1 de julio, a partir de las 18:00 horas en horario peninsular español. El escenario encargado de albergar el choque será el Estadio de Atlanta, también conocido bajo la denominación de Mercedes-Benz Stadium, una de las sedes principales situadas en territorio estadounidense para la celebración de este Mundial 2026.

Dónde ver por televisión y online el partido en directo

Los aficionados en España podrán seguir el partido de forma completamente gratuita por televisión a través de La 1 de TVE. Asimismo, el Inglaterra – RD Congo estará disponible de manera gratuita online en directo mediante RTVE Play, la plataforma digital de streaming del ente público, que ofrece la cobertura de este enfrentamiento correspondiente a los dieciseisavos del Mundial 2026. Este duelo forma parte del paquete de encuentros seleccionados de forma específica por RTVE para su retransmisión en esta fase eliminatoria del campeonato.

De forma simultánea, el partido también podrá sintonizarse a través de los canales de la plataforma DAZN y en el espacio dedicado de DAZN Mundial, operador que ostenta la cobertura íntegra del Mundial 2026 en España. De este modo, la alternativa online sin coste para el público de cara a este compromiso de hoy será la señal de RTVE Play, mientras que DAZN mantendrá la emisión regular en directo para los abonados inscritos dentro de su oferta mundialista.