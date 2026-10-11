La secretaria general de Podemos sitúa la vivienda y la redistribución de la riqueza en el centro de su propuesta electoral ante los próximos comicios del 29 de noviembre.

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MADRID. — En el marco del acto político ‘Así de básico: paz, casa y trabajo’, celebrado en Getafe, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha rechazado tajantemente los discursos que sostienen que existe una «invasión» migratoria en Ceuta. Durante su intervención, Belarra ha redirigido la crítica hacia el sector inmobiliario y financiero, asegurando que, en todo caso, la única invasión real es la de los «fondos buitre y grandes empresas extranjeras que vienen a llevarse riqueza, energía y nuestros sueldos a través de alquileres impagables».

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Acompañada por Irene Montero, candidata de la formación para las elecciones generales, Belarra ha abogado por un proyecto político «nítidamente antirracista y anticapitalista», al tiempo que ha planteado medidas drásticas contra la especulación inmobiliaria, entre las que destaca la expropiación de las viviendas en manos de fondos de inversión para garantizar el derecho a un techo digno.

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La vivienda como eje central de la campaña

El acceso a la vivienda se ha consolidado como la principal prioridad del discurso de Podemos. Irene Montero ha centrado parte de sus palabras en denunciar el lucro en el mercado inmobiliario, recordando el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida recientemente tras ser desahuciada en Madrid. Montero ha cuestionado el sistema actual y ha acusado directamente a entidades especuladoras de perpetuar la crisis habitacional en lugar de velar por las personas.

«La política tiene que ponerse del lado de las personas, no de los negocios», ha remarcado la eurodiputada, quien también ha instado a actuar como «Robin Hood» para redistribuir la riqueza acumulada por las grandes fortunas hacia la clase trabajadora.

Críticas a la derecha y al PSOE

Ambas dirigentes han lanzado reproches dirigidos tanto al bloque de la derecha como al Gobierno de Pedro Sánchez:

PP y Vox: Acusados de alimentar discursos racistas en torno a la migración y de proteger los privilegios de los sectores más acomodados.

Acusados de alimentar discursos racistas en torno a la migración y de proteger los privilegios de los sectores más acomodados. PSOE y bipartidismo: Cuestionados por evitar la confrontación con los grandes intereses económicos y por recelar de la movilización y participación directa de la ciudadanía en la política.

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, la propuesta de Podemos apalanca sus ejes de campaña en la contención del coste de la vida, el aumento de los salarios, la reducción de la jornada laboral y la garantía de derechos fundamentales como el trabajo digno y la vivienda.