Lee tambien: Carlos Pavón (SALF): «Ha sido una invasión en toda regla»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Ceuta, Juan Vivas, se unieron a los empleados públicos de la Ciudad en un minuto de silencio diario. Este acto se lleva a cabo en respuesta a la invasión que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

La manifestación de respeto y solidaridad en este momento se alinea con el compromiso de las instituciones por reconocer el trabajo de los empleados públicos y reflexionar sobre los recientes acontecimientos que han impactado a la ciudad.

Lee tambien: Martínez Peñalver denuncia la inacción del Ejecutivo tres meses después del 30 de julio

La comunidad continúa unida en la memoria de los eventos y en apoyo al personal que trabaja para garantizar la seguridad y bienestar de Ceuta.