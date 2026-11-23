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El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, ha llegado a la ciudad de Melilla, donde fue recibido por el presidente Imbroda y su Equipo de Gobierno.

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Durante su visita, Vivas firmó en el Libro de Oro, un gesto que simboliza la buena relación entre ambas ciudades.

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Además, el presidente de Ceuta mantuvo un encuentro con la sociedad civil melillense, reforzando los lazos entre ambas comunidades.