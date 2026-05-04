ÚLTIMA HORA | Un grave incidente ha sacudido la tarde de este lunes la ciudad alemana de Leipzig. Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas —dos de ellas de extrema gravedad— después de que un vehículo irrumpiera a gran velocidad en una zona peatonal del centro de la ciudad.

El conductor del vehículo ya ha sido detenido por las autoridades locales, según ha confirmado la policía de Leipzig.

Lo que se sabe hasta el momento

El suceso ocurrió en la tarde del lunes, 4 de mayo, cuando un coche de tipo SUV de la marca Volkswagen se adentró a gran velocidad en un área concurrida por peatones.

Víctimas confirmadas: Según ha informado la emisora local MDR, citando fuentes policiales, el balance inicial es de dos personas fallecidas y dos heridos graves.

Según ha informado la emisora local MDR, citando fuentes policiales, el balance inicial es de y dos heridos graves. Detención del sospechoso: Las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez y lograron detener al conductor del vehículo poco después del suceso.

Las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez y lograron detener al conductor del vehículo poco después del suceso. Gran despliegue de emergencia: Numerosas ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales se han desplazado al lugar de los hechos para atender a las víctimas y acordonar la zona.

Testigos apuntan a escenas de pánico y un posible apuñalamiento

La emisora local Radio Leipzig ha recogido el testimonio de varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Los testigos describen momentos de caos y terror:

«Vimos un SUV Volkswagen bastante dañado circulando a toda velocidad por la zona peatonal. Llevaba a una persona encima del propio vehículo», relató un testigo a los medios locales.

Asimismo, otros ciudadanos presentes en la escena afirmaron haber visto varios cuerpos cubiertos con sábanas en el suelo. Además del atropello, algunos testigos han mencionado que se produjo un apuñalamiento en el mismo perímetro del incidente, un extremo que la policía aún se encuentra investigando para determinar su veracidad y la posible relación con el vehículo.

Investigación en curso

La policía de Leipzig ha confirmado que se han producido múltiples heridos a causa de un vehículo en marcha, aunque por el momento han evitado dar detalles adicionales sobre la identidad del conductor o los posibles motivos detrás del ataque.

Las autoridades han pedido a la población que evite la zona afectada para facilitar las labores de los servicios de emergencia y permitir que los investigadores reconstruyan los hechos.