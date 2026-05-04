EREVÁN. — La guerra en el este de Europa ha entrado en una fase de máxima hostilidad tras las recientes declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El mandatario ha sugerido abiertamente la posibilidad de que sus fuerzas efectúen un ataque de drones contra el tradicional desfile del 9 de mayo en la capital rusa, fecha clave en la que Moscú conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Durante su intervención en la reunión de la Comunidad Política Europea celebrada en Ereván, Zelenski subrayó que la decisión de Moscú de no exhibir equipamiento militar pesado en la emblemática celebración es una clara «muestra de debilidad» del Kremlin. Según el líder ucraniano, las fuerzas rusas «ya no son tan fuertes como antes», evidenciando el desgaste operativo y logístico sufrido por el ejército invasor.

Esta advertencia cobra especial relevancia después de que se confirmara que un dron ucraniano impactó recientemente en un edificio a tan solo 10 kilómetros del Kremlin. De acuerdo con diversos informes de inteligencia, el presidente ruso Vladímir Putin se encuentra cada vez más aislado y resguardado en búnkeres, habiendo ordenado un incremento drástico de sus medidas de seguridad personal ante el temor de nuevos ataques dirigidos directamente al corazón del poder político ruso.

Preocupación en la Unión Europea por la vulnerabilidad defensiva

Paralelamente, en el seno de la Unión Europea se ha instalado un clima de profunda preocupación ante la posibilidad de que Rusia intente un movimiento agresivo contra un país miembro de la UE a corto plazo. La progresiva salida de Estados Unidos del flanco oriental de la OTAN, sumada a que los ejércitos europeos aún están en proceso de incrementar sus capacidades operativas, ha generado una ventana de vulnerabilidad estratégica que preocupa en Bruselas.

Por este motivo, los líderes continentales insisten en la urgencia de fortalecer el denominado «pilar europeo» de la Alianza Atlántica. El objetivo es garantizar una defensa autónoma y disuasoria capaz de responder ante cualquier contingencia sin depender exclusivamente del apoyo de Washington.

El fin del bloqueo de Orbán libera un megacrédito de 90.000 millones

En el plano económico, la estrategia de los aliados occidentales se ha visto reforzada por el desbloqueo de un crédito de 90.000 millones de euros destinado a la defensa de Ucrania. Este paquete financiero, que había permanecido bloqueado por el gobierno de Viktor Orbán, se liberó tras la derrota electoral del líder húngaro el pasado 12 de abril.

Asimismo, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha acordado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la participación del Reino Unido en este histórico préstamo. Con este movimiento, Bruselas reafirma de forma contundente que Ucrania constituye la primera línea de defensa de la Unión y que su resiliencia militar es un factor vital para la seguridad de todo el continente.