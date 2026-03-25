En un giro que vuelve a sacudir los mercados energéticos globales, el Ejército de Irán ha calificado esta madrugada como «falsas» las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto avance en las negociaciones entre ambos países. A través de un contundente comunicado, Teherán advirtió que los precios del crudo seguirán en niveles críticos mientras Washington no reconozca que la estabilidad regional depende exclusivamente de las fuerzas armadas iraníes.

«No llames acuerdo a tu derrota»

El mensaje, emitido por el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya y difundido por la agencia oficial Tasnim, no escatimó en retórica bélica. «No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado», reza el texto dirigido directamente a la Casa Blanca.

La respuesta llega apenas unas horas después de que Donald Trump asegurara ante los medios que las conversaciones estaban siendo «muy productivas» y que Irán había accedido a renunciar a su programa nuclear a cambio de un «regalo muy grande» relacionado con el estrecho de Ormuz.

El factor Ormuz: La llave de la economía global

El bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, ha sido la principal arma de presión de Irán en este conflicto. El Ejército iraní fue claro al ligar el precio de la energía a su control territorial:

«Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendan que la estabilidad es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas».

Reacción de los mercados

Tras las declaraciones optimistas de Trump el martes, el precio del barril de Brent había experimentado un leve respiro. Sin embargo, tras el desmentido oficial de Teherán este miércoles, la volatilidad ha regresado a las bolsas internacionales. Analistas sugieren que la estrategia de Washington busca calmar la inflación interna, mientras que Irán apuesta por mantener la tensión para forzar el levantamiento de sanciones.

Por ahora, el «cambio de régimen» que Trump asegura percibir en Teherán parece no reflejarse en la postura de la Guardia Revolucionaria, que concluyó su comunicado con una sentencia definitiva: «Nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes».