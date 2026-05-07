SANTIAGO DE CHILE – Las autoridades sanitarias de Chile han encendido las alarmas tras confirmar un preocupante repunte en la mortalidad por hantavirus. Según datos del Ministerio de Salud (Minsal) proporcionados a EFE, en lo que va de 2026 se han registrado 39 casos y 13 fallecidos, lo que sitúa la tasa de letalidad en un 33 %, una cifra significativamente superior al 18 % registrado en 2025.

La enfermedad, que es endémica en el país, ha afectado este año a 9 de las 16 regiones, concentrándose principalmente en las zonas centro y sur, desde la Región Metropolitana hasta Aysén.

Diagnóstico tardío y factores de riesgo

El Ministerio de Salud atribuye este incremento en la letalidad a factores propios de los pacientes y, fundamentalmente, a la falta de oportunidad en el diagnóstico. Ante esta situación, las autoridades refuerzan el llamado a acudir de inmediato a un centro asistencial ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad, que suele manifestarse inicialmente como una gripe fuerte antes de derivar en complicaciones cardiorrespiratorias graves.

Comparativa de mortalidad: 2020-2024: Letalidad promedio del 26 % .

Letalidad promedio del . 2025: 44 casos y 8 fallecidos ( 18 % de letalidad).

44 casos y 8 fallecidos ( de letalidad). 2026 (al 7 de mayo): 39 casos y 13 fallecidos (33 % de letalidad).

El brote en el crucero MV Hondius

La noticia coincide con la crisis sanitaria a bordo del crucero holandés MV Hondius, donde se ha registrado un brote de la variante Andes (la más peligrosa y capaz de transmitirse entre humanos). El balance en la embarcación es de ocho infectados y tres fallecidos.

Aunque se sospecha que el origen del contagio pudo ocurrir en tierra firme durante el paso de los pasajeros por Sudamérica, el gobierno chileno ha sido tajante:

Sin rastro en Chile: El Minsal indicó que no hay antecedentes de que los contagiados del crucero hayan transitado por territorio chileno.

El Minsal indicó que no hay antecedentes de que los contagiados del crucero hayan transitado por territorio chileno. Hipótesis argentina: Se investiga si una pareja de holandeses fallecidos contrajo el virus tras viajar durante cuatro meses por Argentina, Chile y Uruguay.

Prevención y Alerta Sanitaria

Chile mantiene una alerta sanitaria nacional desde enero. El virus es transmitido principalmente por el ratón de cola larga, que habita en bosques húmedos. El contagio más común se produce por la inhalación de partículas de orina, heces o saliva del roedor, especialmente durante el verano austral.

El Ministerio recordó que, aunque la variante Andes permite el contagio persona a persona, en Chile no se documenta un caso de este tipo desde 2019, siendo la transmisión ambiental la principal vía de propagación en el país.