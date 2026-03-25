Nuevas revelaciones apuntan a que el expresidente socialista habría vulnerado clausulas de exclusividad y transparencia para realizar labores de asesoría en la sombra, eludiendo los controles institucionales.

El prestigio institucional de José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a quedar bajo sospecha. Una investigación periodística ha sacado a la luz que el expresidente del Gobierno habría incumplido sistemáticamente sus contratos profesionales al compaginar sus cargos oficiales con labores de asesoría realizadas en el más absoluto secreto.

Pactos de silencio y agendas paralelas

Según la información publicada por el diario ABC, Zapatero habría operado al margen de los mecanismos de control que rigen para los exjefes del Ejecutivo. Las acusaciones se centran en la figura de Julio Martínez, quien habría sido pieza clave en una estructura de trabajo diseñada para no dejar rastro oficial.

Incumplimiento contractual: Se señala que Zapatero ignoró las cláusulas que le obligaban a declarar actividades privadas, especialmente aquellas que pudieran colisionar con su estatus de exmandatario.

Se señala que Zapatero ignoró las cláusulas que le obligaban a declarar actividades privadas, especialmente aquellas que pudieran colisionar con su estatus de exmandatario. Labores en la sombra: La investigación apunta a que estas gestiones «secretas» se habrían desarrollado en ámbitos internacionales, utilizando su influencia política para intereses que no fueron debidamente fiscalizados por el Portal de Transparencia.

El papel de Julio Martínez

La relación entre Zapatero y Martínez aparece ahora como el eje de una trama de influencias que evitó los cauces legales de registro. Este «trabajo en secreto» habría permitido al expresidente realizar movimientos diplomáticos y comerciales sin la supervisión que exige la Ley de Incompatibilidades para altos cargos y exmandatarios.

“Es inaceptable que quien ha ostentado la máxima responsabilidad del país juegue con las reglas de la transparencia según su conveniencia personal”, denuncian voces de la oposición, que ya piden explicaciones en el Congreso.

Un nuevo golpe a su imagen internacional

Este escándalo llega en un momento delicado para Zapatero, cuya labor de mediación en países como Venezuela ya ha sido objeto de intensas críticas por su falta de imparcialidad. Las nuevas pruebas de incumplimiento de contratos refuerzan la tesis de quienes sostienen que el expresidente ha convertido su figura en una «agencia de lobby» privada protegida por la opacidad.

La revelación de estas agendas ocultas abre la puerta a posibles sanciones administrativas y a un intenso debate sobre si los expresidentes deben estar sujetos a un control mucho más férreo para evitar que vendan su acceso y conocimientos al mejor postor bajo la mesa.