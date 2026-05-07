LOS ÁNGELES – En el marco de la Conferencia Global 2026 del Instituto Milken, el presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó este miércoles un contundente mensaje geopolítico desde Beverly Hills. Ante una audiencia de empresarios y líderes financieros, el mandatario expresó su deseo de que el «sueño americano» impulsado por Donald Trump se extienda próximamente a Cuba y Venezuela.

«Esperamos que esto pronto alcance a nuestras amadas Cuba y Venezuela, para que el modelo de la libertad llegue incluso a los últimos vestigios del comunismo en el continente», afirmó Milei, quien fue el encargado de inaugurar el nuevo Centro para el Sueño Americano de la institución.

Alianza total con la agenda «MAGA»

Durante su intervención de 30 minutos, Milei no escatimó en elogios hacia la administración de Donald Trump, asegurando que el mandatario estadounidense está devolviendo a su país su «esencia» original. El líder argentino hizo un llamamiento a la comunidad inversora para ver a Argentina no como un sustituto de EE.UU., sino como un aliado para expandir dichas ideas.

«Los invito a apostar por Argentina; no para reemplazar el sueño americano, sino para hacerlo aún más grande, para expandirlo por toda la Tierra», insistió Milei.

Tensión regional y el factor militar

Las palabras de Milei cobran especial relevancia dado el actual contexto de tensión en el Caribe. Solo días antes, el presidente Trump sugirió que podría «tomar el control» de Cuba de forma inmediata, mencionando incluso el posible despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia aguas caribeñas.

Por su parte, Michael Milken, fundador del instituto, respaldó la visión del mandatario argentino al presentarlo: «Si tiene éxito, puede cambiar toda América Latina», señaló, recordando que la isla de Cuba suma ya 67 años sin libertad.

Cuarta visita a EE.UU. en el año

Este viaje marca la cuarta visita oficial de Milei a Estados Unidos en lo que va de 2026, consolidando su eje estratégico con Washington. Aunque el presidente argentino tenía previsto un encuentro privado con Milken, la reunión fue finalmente cancelada. Tras su participación en el foro, se espera que el mandatario emprenda el regreso a Buenos Aires esta misma noche.

Puntos clave del discurso:

Foco en el Caribe: Llamado a terminar con el comunismo en Cuba y Venezuela.

Llamado a terminar con el comunismo en Cuba y Venezuela. Aniversario: Mención a la próxima celebración de los 250 años de la independencia de EE.UU. (4 de julio).

Mención a la próxima celebración de los 250 años de la independencia de EE.UU. (4 de julio). Inversiones: Invitación formal a líderes de las finanzas para apostar por el nuevo modelo económico argentino.