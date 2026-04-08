La fragilidad del alto el fuego anunciado por Donald Trump ha quedado patente este miércoles. A pesar de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que su país acepta la tregua de dos semanas con Irán, lo hizo con un matiz que cambia el tablero regional: el acuerdo no incluye el frente con Hizbulá en el Líbano.

Esta postura contradice frontalmente la mediación de Pakistán, cuyo primer ministro, Shehbaz Sharif, había asegurado horas antes que el pacto tenía efecto inmediato «en todas partes, incluido Líbano». La discrepancia ha generado una profunda incertidumbre sobre el alcance real de la desescalada.

Ataque mortal en Sidón

La respuesta de Israel sobre el terreno no se hizo esperar. Un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la ciudad de Sidón, al sur del Líbano, ha dejado un saldo de al menos ocho muertos y 22 heridos, según datos del Ministerio de Salud libanés.

Detalles de la operación:

Sin previo aviso: A diferencia de otros operativos, este ataque se ejecutó sin alertas previas a la población civil.

A diferencia de otros operativos, este ataque se ejecutó sin alertas previas a la población civil. Objetivo indeterminado: Hasta el momento, el mando militar israelí no ha especificado qué infraestructura o líder de Hizbulá era el objetivo del bombardeo.

Hasta el momento, el mando militar israelí no ha especificado qué infraestructura o líder de Hizbulá era el objetivo del bombardeo. Contexto de fuego: La ofensiva ocurrió poco después de que Israel recibiera seis salvas de misiles balísticos lanzados desde Irán durante la noche.

La brecha diplomática

La situación refleja una desconexión crítica entre los mediadores internacionales y los actores en combate. Mientras Washington y Pakistán celebran el alto el fuego como un paso hacia la «paz total», Netanyahu ha dejado claro que la amenaza en su frontera norte sigue siendo una prioridad operativa independiente de las negociaciones con Teherán.

«El acuerdo no incluye la escalada con Hizbulá en Líbano», subrayó la Oficina del Primer Ministro, marcando una línea roja que mantiene los motores de los aviones israelíes en marcha.

Un coste humano al alza

La persistencia del conflicto en el Líbano sigue sumando víctimas a una cifra ya devastadora. En lo que va de esta última guerra, se contabilizan al menos 1.530 fallecidos, una estadística que evidencia el alto precio humano de una crisis que, pese a los anuncios de tregua en el Golfo Pérsico, parece lejos de resolverse en suelo libanés.

Por ahora, la región se encuentra en un estado de calma tensa respecto a los bombardeos directos entre EE. UU. e Irán, pero sumida en un conflicto abierto y sangriento en el frente libanés que amenaza con dinamitar los esfuerzos diplomáticos de Islamabad.