Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrieron fuego este martes contra un conductor que intentó embestirlos durante una parada de tráfico en el Valle Central de California. El incidente, calificado por la agencia como una «acción defensiva», ocurrió mientras las autoridades intentaban capturar a un presunto pandillero salvadoreño buscado por asesinato.

El tiroteo tuvo lugar cerca de la Interestatal 5, en la localidad de Patterson, aproximadamente a 144 kilómetros al sur de Sacramento.

El incidente: Intento de atropello y disparos

Según el director interino de ICE, Todd Lyons, los oficiales se vieron obligados a disparar después de que el sospechoso utilizara su vehículo como arma. Un video difundido por la televisora local KCRA muestra el momento en que tres agentes rodean un automóvil; el conductor, en un intento de huida, dio marcha atrás e intentó embestir a uno de los oficiales, quien respondió abriendo fuego.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el uso de la fuerza, asegurando que los agentes actuaron «para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y al público». El conductor resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, aunque su estado de salud actual no ha sido revelado.

Objetivo del operativo: Un prófugo de la «Calle 18»

Las autoridades confirmaron que el objetivo del operativo era Carlos Iván Mendoza Hernández, presunto integrante de la pandilla Calle 18. Mendoza Hernández cuenta con una orden de captura activa en El Salvador por su presunta participación en un homicidio.

Detalles de la investigación:

Investigación federal: La oficina del FBI en Sacramento ha tomado las riendas de la investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de uso de fuerza letal.

La oficina del FBI en Sacramento ha tomado las riendas de la investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de uso de fuerza letal. Apoyo local: El Departamento del Alguacil del condado de Stanislaus aclaró que ningún agente local estuvo involucrado en el tiroteo, limitándose a prestar asistencia perimetral.

ICE bajo la lupa

Este suceso se produce en un momento de alta sensibilidad para el Servicio de Inmigración. La agencia ha enfrentado duras críticas y un intenso escrutinio público tras un incidente ocurrido en enero pasado en Minnesota, donde agentes dispararon mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses durante operativos similares.

La investigación en curso en Patterson buscará esclarecer si el uso de armas de fuego contra Mendoza Hernández fue proporcional a la amenaza representada por el intento de fuga.