Tres carros de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron disparos cerca de una patrulla de cascos azules españoles desplegados en el sur del Líbano, en el marco de la misión Unifil de la ONU, en un incidente que no dejó heridos.

Según informó el Estado Mayor de la Defensa español (EMAD), el incidente ocurrió el lunes alrededor de las 16:30, cuando tres tanques israelíes se posicionaron al norte de la zona de seguridad conocida como buffer zone, dentro del área de responsabilidad del Batallón Español (Spanbatt) de la Brigada Este de Unifil, liderada por el general Antonio Bernal Martín.

La patrulla española se dirigió hacia el lugar, al sur de la localidad de El Khiam, para vigilar la situación, ya que los tanques se encontraban fuera de la zona segura. En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con su cañón principal, cuyos proyectiles cayeron a 150 y 380 metros de la patrulla.

Tras el incidente, la patrulla se replegó a una zona segura y los tanques regresaron a su base de retaguardia. Posteriormente, los cascos azules españoles regresaron a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun sin más incidentes.

El EMAD destacó que las fuerzas de Unifil, incluida la española, contribuyen a la paz y estabilidad en el sur del Líbano en coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas e israelíes, y denunció que cualquier acción hostil contra ellas constituye una violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, poniendo en riesgo la seguridad del personal.