Los principales responsables de bancos centrales a nivel mundial han salido en defensa de la Reserva Federal y de su presidente, Jerome Powell, frente a los recientes ataques del expresidente estadounidense Donald Trump.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), junto a Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra, lideran una carta en la que expresan su apoyo a Powell y subrayan la importancia de preservar la independencia de los bancos centrales. “La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos. Por lo tanto, es fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática”, señala el comunicado.

La misiva cuenta también con la firma de destacados gobernadores y presidentes de bancos centrales de todo el mundo, entre ellos Erik Thedéen (Suecia), Christian Kettel Thomsen (Dinamarca), Martin Schlegel (Suiza), Michele Bullock (Australia), Tiff Macklem (Canadá), Chang Yong Rhee (Corea del Sur), Gabriel Galípolo (Brasil), François Villeroy de Galhau (BIS) y Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS). No figura entre los firmantes el Banco de Japón, cuya independencia permite la presencia del Ejecutivo en sus reuniones de política monetaria.

El comunicado destaca que “el presidente Powell ha desempeñado su cargo con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público” y lo describe como “un colega respetado por todos los que han trabajado con él”.

La defensa de Powell llega en un contexto complicado: la Fiscalía federal estadounidense ha abierto una investigación penal para determinar si mintió durante su comparecencia ante el Congreso el verano pasado sobre la remodelación de la sede de la Fed. La investigación ha generado incertidumbre sobre el futuro del máximo responsable de la política monetaria estadounidense y ha reavivado el debate sobre la independencia del banco central.

Al mismo tiempo, los tres expresidentes vivos de la Fed —Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan— junto a una decena de economistas de renombre, han expresado su apoyo a Powell en una carta separada. Entre tanto, la sucesión de Powell se ve afectada: figuras clave republicanas, como Thom Tillis, han asegurado que bloquearán cualquier nominación de Trump a la Fed hasta que se aclare la situación.