La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este viernes, 29 de mayo, para albergar una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro 2026. El emblemático ruedo madrileño afronta así una de las jornadas principales de sus semanas centrales, en un ciclo que se desarrolla desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio y que contempla la celebración de 28 festejos, desglosados en 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores.

El festejo de esta tarde ha despertado una notable expectación entre los aficionados, hasta el punto de haber colgado el cartel de «no hay billetes» en la taquilla de la capital, repitiendo el lleno que ya ocurrió en la jornada del 28 de mayo. Más de 23.000 personas presenciarán de forma directa en las gradas de la monumental madrileña una combinación de diestros que aúnan legado y promesa, reuniendo el peso de trayectorias consolidadas con la ambición de los primeros retos en una plaza de la relevancia de Las Ventas. La expectación de hoy sigue la estela de la corrida previa, en la que participaron Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, quien confirmaba alternativa.

El cartel definitivo de toreros para este viernes, 29 de mayo, está compuesto por una terna integrada por Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Los tres espadas se encargarán de lidiar una corrida con toros pertenecientes a la ganadería de Garcigrande. El inicio de la sesión taurina está programado para las 19:00 horas, cumpliendo con el horario habitual fijado para las corridas de abono durante el ciclo de San Isidro en la capital de España.

La trascendencia económica y social de la feria se constata en las previsiones de asistencia global, estimándose que entre los meses de mayo y junio cerca de medio millón de personas se sumarán a este ciclo taurino, considerado uno de los más importantes de España. Los aficionados que deseen acudir a los próximos festejos disponen de entradas cuyos precios oscilan desde los 53 euros, correspondientes a las localidades más baratas, hasta los 277 euros establecidos para los puestos más privilegiados del recinto.

Tras la finalización de la jornada de hoy, la Feria de San Isidro continuará con su programación oficial durante los próximos días:

Sábado 30 de mayo: Toros de la ganadería de Guiomar Cortés de Moura para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

Toros de la ganadería de Guiomar Cortés de Moura para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens. Domingo 31 de mayo: Toros de Adolfo Martín para los diestros Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

Toros de Adolfo Martín para los diestros Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. Martes 2 de junio: Toros de José Escolar para la terna compuesta por Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

Toros de José Escolar para la terna compuesta por Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Miércoles 3 de junio: Toros de Lagunajanda para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón.

Toros de Lagunajanda para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón. Jueves 4 de junio: Toros de la ganadería de Jandilla para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.