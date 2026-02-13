Un pesquero chino fue requisado el jueves por las autoridades japonesas a unos 170 kilómetros de Nagasaki, en un incidente que eleva la ya delicada tensión entre Tokio y Pekín. El capitán del barco, de 47 años, fue arrestado después de negarse a detener la embarcación para una inspección, según informó la Agencia de Pesca de Japón. A bordo viajaban once tripulantes.

El suceso ocurrió dentro de la zona económica exclusiva japonesa, donde Japón ejerce derechos de explotación y control sobre los recursos marinos. La agencia precisó que el capitán intentó huir cuando se le ordenó detenerse para la inspección y que, en consecuencia, fue arrestado ese mismo día. Según NHK, el barco estaba pescando caballa, una especie común en la región y habitual fuente de disputas en el Mar de China Oriental.

Desde Tokio, el Gobierno presenta la acción como una simple aplicación de la ley para prevenir la pesca ilegal, mientras el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, reafirmó que Japón actuará con firmeza para “disuadir la pesca ilegal por parte de buques extranjeros”.

En Pekín, sin embargo, este tipo de incidentes se interpretan políticamente. Las relaciones entre Japón y China atraviesan un momento delicado tras declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la posible intervención militar japonesa si China atacara Taiwán. En respuesta, China ha empleado medidas de presión económica y diplomática, como desaconsejar viajes a Japón, cancelar intercambios culturales y académicos, y promover boicots a productos japoneses.

El conflicto se enmarca también en la histórica disputa territorial por las islas Senkaku (Diaoyu para China), situadas en una zona estratégica con ricos caladeros. A pesar del incidente, Takaichi aseguró tras la victoria de su coalición en las recientes elecciones que Japón sigue “abierto a diálogos constructivos” con China para mantener relaciones estables.

El caso del pesquero chino demuestra cómo un episodio de pesca ilegal puede escalar rápidamente a un conflicto diplomático en un contexto de rivalidad estratégica entre ambos países.