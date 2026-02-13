Toda España, excepto La Rioja y Navarra, se encuentra este jueves en alerta por la borrasca Oriana, que afecta al país con fuertes rachas de viento, precipitaciones y temporal marítimo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quince comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas mantienen avisos, de los cuales doce están en nivel naranja —riesgo importante— y el resto en amarillo.

El temporal ya ha provocado la muerte de una mujer de 46 años en Barcelona, al caerle encima el techo de una nave industrial debido a los vientos extremos que azotan Cataluña.

Lluvias y nieve

La borrasca, que avanza hacia el Mediterráneo, arrastra una masa de aire polar húmeda, generando precipitaciones generalizadas en toda la península y Baleares. Los acumulados más intensos se esperan en Galicia, el Cantábrico, las sierras del centro peninsular, el Estrecho y las sierras andaluzas, con posibilidad de tormentas en Andalucía.

En Grazalema (Cádiz) se podrían superar los 110 litros por metro cuadrado en 12 horas, y localmente hasta 180 litros en 24 horas. En la cordillera cantábrica y los Picos de Europa se esperan espesores de nieve superiores a 20 centímetros en 24 horas desde cotas de 1.000 metros, con riesgo notable de aludes según el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) de Aemet.

Viento y temporal marítimo

Se prevén rachas de viento de hasta 100 km/h en el litoral y prelitoral sur de Tarragona y el interior norte de Castellón, y de hasta 90 km/h en Almería, Albacete, Murcia, interior de Alicante, interior sur de Valencia y Melilla.

El temporal marítimo dejará olas de hasta 8 metros en Baleares y hasta 7 metros en Galicia. Las comunidades en alerta naranja incluyen Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En amarillo se mantienen Aragón, Extremadura, Madrid, País Vasco y Canarias.

Aemet recomienda extremar la precaución en carreteras, zonas costeras y montañosas, y alerta de la posible caída de árboles y desprendimientos en áreas afectadas por fuertes vientos y nevadas.