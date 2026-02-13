La circulación del ferrocarril de ancho convencional entre Madrid y Cáceres se ha restablecido completamente esta madrugada tras el trágico accidente ocurrido el jueves por la noche en Talavera de la Reina (Toledo), que se saldó con la muerte del conductor de un turismo arrollado por un tren.

El siniestro se produjo a las 20:11 horas a unos dos kilómetros de la ciudad, en una zona industrial, cuando un tren Alvia que cubría la línea Madrid-Extremadura impactó contra el vehículo. A bordo del convoy viajaban 206 pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido, ni tampoco los tripulantes del tren.

Hasta el lugar acudieron bomberos de Talavera de la Reina y una UVI Móvil, que confirmaron el fallecimiento del conductor, cuya identidad no ha sido difundida.

Durante la interrupción de la línea, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) implementó un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Según informaron fuentes de Adif, la incidencia ya ha sido solucionada y la circulación tiende a normalizarse en el tramo afectado entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas.

El accidente subraya la importancia de extremar la precaución en los pasos ferroviarios y de mantener la vigilancia en zonas de cruce entre carreteras y vías de tren.