La Agencia Meteorológica de Japón avisa de una posible ola de hasta 3 metros en el norte y urge a la evacuación inmediata de más de 23.000 personas. Varias personas han resultado heridas en Hachinohe.

Un potente terremoto de magnitud 7,6 ha sacudido la noche de este lunes el norte de Japón, provocando heridos e inmediatamente activando una alerta de tsunami en la región.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta 3 metros para las costas del noreste del archipiélago y ha urgido a la evacuación inmediata de más de 23.000 personas en las zonas costeras.

El temblor se produjo a las 23:15 hora local (14:15 en España) frente a las costas de la prefectura de Aomori, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad.

Impacto y alertas emitidas

El sismo alcanzó un nivel de agitación de 6 superior en la escala sísmica japonesa de 7 niveles en la ciudad de Hachinohe (Aomori), lo que indica un potencial destructivo considerable.

• Heridos: Varias personas han resultado heridas en un hotel de Hachinohe, según ha informado la cadena pública NHK.

• Alerta Máxima de Tsunami (3 metros): Activada para las costas de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido.

• Primeras Olas: La JMA constató la llegada de la primera ola de tsunami, de unos 40 centímetros, en el puerto de Mutsu-Ogawara (Aomori).

• Evacuación: Las autoridades han pedido a alrededor de 23.000 personas en Hokkaido, Iwate y Miyagi que se dirijan a los refugios.

El temblor se notó en buena parte del territorio, incluido Tokio, donde alcanzó el nivel 2. Además, se activó una alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima.

Respuesta del Gobierno y centrales nucleares

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, formó un equipo especial para hacer seguimiento de la situación y pidió a las entidades gubernamentales «ofrecer inmediatamente información adecuada para el pueblo y adoptar medidas para prevenir los daños».

Respecto a la seguridad energética, la empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares (Higashidori y Onagawa) situadas en la zona más afectada, se encuentra revisando la situación. Por el momento, el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, ha informado de que no se han reportado anomalías en las plantas.

El sismo principal ha tenido sucesivas réplicas, incluyendo una de magnitud 5,6 en la hora posterior.