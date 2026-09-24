El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, ha analizado la previa del encuentro que enfrentará a su equipo este sábado contra la AD Ceuta FC. Consciente de la compleja crisis migratoria y social que vive la Ciudad Autónoma desde hace 50 días, el técnico vasco ha transmitido un mensaje de solidaridad, al tiempo que insiste en la necesidad de enfocar el duelo de forma puramente profesional.

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«Más allá del contexto social que se está viviendo en Ceuta, para el equipo va a ser un partido de fútbol más. Mando un abrazo fuerte a todos aquellos que estén sufriendo», declaró el preparador txuri-urdin. Sin embargo, enfatizó la importancia de no dejarse condicionar por el entorno: «Nosotros vamos a jugar un partido de fútbol y no nos tiene que influir. Tanto los jugadores como el staff trabajaremos de la manera más profesional posible».

Prudencia ante un rival exigente

Pese a que el conjunto caballa se sitúa como colista de la categoría acusando el desgaste de la situación extradeportiva, Ansotegi rechaza cualquier exceso de confianza:

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Respeto a la categoría: El técnico de Berriatua considera que «la clasificación del Ceuta es anecdótica» dado lo prematuro del campeonato.

El técnico de Berriatua considera que «la clasificación del Ceuta es anecdótica» dado lo prematuro del campeonato. Virtudes rivales: Destacó que la AD Ceuta FC cuenta con «jugadores muy buenos y un entrenador al que le gusta jugar con mucho ritmo», anticipando un duelo competitivo sobre el césped.

Novedades en la convocatoria del filial

A nivel de plantilla, la Real Sociedad B aprovechará el parón de selecciones en Primera División para dar minutos a futbolistas dinámicos del primer equipo. Tanto Beitia como Marchal volverán a estar a disposición del filial para «seguir ejercitándose para cuando Rino tenga que volver a echar mano de ellos».

En el apartado de bajas, la delantera presenta dudas importantes. A la ausencia confirmada del lesionado Orobengoa se le suma la incertidumbre sobre el atacante ghanés Andrews Adjabeng, quien sufrió molestias físicas en la primera sesión de entrenamiento de la semana y mantiene su presencia en la lista en el aire.