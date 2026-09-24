La plaga de lesiones que venía mermando a la AD Ceuta FC comienza a dar una tregua a su técnico, José Juan Romero. Tras verse obligado a completar las convocatorias con multitud de bajas en el arranque liguero, el entrenador sevillano ha vuelto a contar con tres efectivos importantes en la dinámica de grupo: Marino Illescas, Anuar Tuhami y Kialy Koné.

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Los tres futbolistas completaron el trabajo junto al resto de sus compañeros en la vuelta a los entrenamientos tras dos días de descanso, y apuran los plazos para poder entrar en la lista de convocados de este sábado (14:00 horas) ante la Real Sociedad B en el Alfonso Murube:

Marino Illescas: Ausente desde la segunda jornada tras viajar con molestias a Mallorca.

Ausente desde la segunda jornada tras viajar con molestias a Mallorca. Kialy Koné: Sin minutos desde la segunda fecha del campeonato frente a Las Palmas.

Sin minutos desde la segunda fecha del campeonato frente a Las Palmas. Anuar Tuhami: Caído en combate al inicio del encuentro disputado en Mallorca durante la tercera jornada.

Un respiro tras el impulso de Valladolid

El regreso de estas piezas supone un soplo de aire fresco para una plantilla que llegó mermada al encuentro del pasado domingo ante el Real Valladolid con hasta ocho bajas. Aquel choque concluyó con un agónico gol de Carlos Hernández en el minuto 100 que sirvió para estrenar el casillero de puntos tras cinco derrotas consecutivas.

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Ausencias confirmadas para la séptima jornada

Pese a la reincorporación del trío de lesionados, la situación médica del plantel caballa no está del todo resuelta:

Evolución pendiente: Jugadores como Petxarromán, Redru, Lapeña, Cédric y Kenneth Mamah continúan entre algodones y su presencia dependerá de la evolución que muestren en las últimas sesiones.

Jugadores como Petxarromán, Redru, Lapeña, Cédric y Kenneth Mamah continúan entre algodones y su presencia dependerá de la evolución que muestren en las últimas sesiones. Bajas seguras: Romero no podrá contar con Omar Sadik, que debe cumplir un partido de sanción tras ser expulsado por doble amarilla ante el cuadro pucelano, ni con Edgar Sevikyan, concentrado con la selección absoluta de Armenia.

Con este panorama, la AD Ceuta buscará hacer bueno el punto obtenido la pasada jornada para sumar su primer triunfo de la temporada ante el filial txuri-urdin.