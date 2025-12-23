El exministro socialista Jordi Sevilla, que ocupó cargos en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fue presidente de Red Eléctrica, ha anunciado que está impulsando la elaboración de un manifiesto para articular una alternativa socialdemócrata dentro del PSOE ante lo que él considera una deriva ideológica del partido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

En una entrevista, Sevilla explicó que en enero presentará un documento de principios que pretende servir de base para construir esta alternativa desde dentro de la organización, no mediante la creación de un nuevo partido. El objetivo, según él, es “recuperar al PSOE para una política socialdemócrata”, en oposición a lo que califica de tendencia más populista o “podemizada” bajo la actual dirección.

Sevilla aseguró que ha estado contactando tanto con dirigentes veteranos como con jóvenes militantes que comparten su visión y que están dispuestos a trabajar en este proyecto. A pesar de que algunos dirigentes socialistas consideran que todavía no es el momento de plantear esta alternativa, el exministro confía en que las próximas citas electorales de 2026 en Aragón, Castilla y León y Andalucía puedan dinamizar su iniciativa hacia el congreso del PSOE.

El manifiesto se concibe como un documento inicial de declaración de principios más que como un intento de presentar una lista inmediata contra la cúpula actual, aunque Sevilla no descarta que, de consolidarse el movimiento, pueda dar lugar a propuestas internas de cambio en futuras primarias.

Hasta el momento, el anuncio ha generado reacciones diversas entre los sectores internos del partido, con críticas y apoyo desde distintos ámbitos de la militancia. La iniciativa se suma al debate orgánico que atraviesa el PSOE en un momento de desafíos electorales y tensiones internas sobre su rumbo político.