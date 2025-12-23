El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha dado por concluidas las diligencias de investigación contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, en el procedimiento abierto por una denuncia de agresión sexual presentada por la presentadora Paloma Lago, y ha acordado que no procede su procesamiento.

La magistrada instructora declara “concluso el sumario” al no encontrar indicios suficientes para acusar al exresponsable autonómico, que dimitió de su cargo en junio de 2025 cuando trascendió públicamente la denuncia. Aunque estas diligencias quedan ahora elevadas a la Audiencia Provincial de A Coruña, será este órgano el que confirme o revoque la decisión adoptada en primera instancia.

La denuncia de Paloma Lago fue interpuesta a finales de 2024 por unos hechos que, según su versión, ocurrieron en su domicilio de Covas (Ferrol). Tras conocerse la investigación, Villares anunció su renuncia como conselleiro do Mar para poder defenderse ante la Justicia sin aforamiento y, en su momento, declaró sentirse “totalmente inocente” de las acusaciones.

El presidente de la Xunta de Galicia apoyó en su día la decisión del político y expresó su deseo de que el proceso judicial se resolviese con rapidez, destacando la intención de Villares de poder regresar a la vida pública. Desde entonces, la Xunta nombró a Marta Villaverde como su sucesora al frente de la Consellería do Mar, cargo que desempeña actualmente.

El caso generó debate político y social en Galicia, con críticas de distintos partidos por la gestión del Gobierno autonómico tras conocerse la investigación. Ahora, la pelota judicial queda en el tejado de la Audiencia, que deberá pronunciarse sobre el archivo definitivo o la continuación del proceso.