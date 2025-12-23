Tras la resaca del Sorteo de Navidad, la suerte ha vuelto a repartirse en la noche de hoy, martes 23 de diciembre, con los sorteos diarios de la ONCE. Aquí tienes los números premiados:

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario, que hoy celebra una de sus últimas ediciones del año, ha dejado la siguiente combinación:

• Número premiado: 43866

• Serie: 004 (Premio a La Paga)

Premios principales:

• 500.000 € al número y serie (el número 43866 de la serie 004).

• 36.000 € al año durante 25 años para el acertante de «La Paga».

• 35.000 € a las cinco cifras del número premiado.

• Premios menores para las cuatro, tres y dos últimas cifras, así como para el reintegro (primera o última cifra).

Super ONCE

El Super ONCE ha realizado hoy sus tres sorteos diarios. La combinación ganadora del sorteo principal de las 21:15h es:

Combinación ganadora:

03, 04, 05, 14, 17, 19, 24, 25, 26, 33, 37, 40, 43, 44, 58, 63, 69, 73, 79, 81

Datos de interés sobre los sorteos

• Fiscalidad: Recuerda que los premios de la ONCE superiores a 40.000 € tienen una retención del 20% por parte de la Agencia Tributaria. Los premios inferiores a esa cantidad están libres de impuestos.

• Cobro: Los cupones premiados tienen una validez de 30 días naturales a partir del día siguiente al sorteo. Puedes cobrarlos en los puntos de venta autorizados o en entidades bancarias colaboradoras.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la información facilitada. La única lista oficial con validez legal es la proporcionada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

