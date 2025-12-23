La suerte ha vuelto a viajar por Europa en el sorteo de Euromillones celebrado hoy, martes 23 de diciembre de 2025. Tras el Sorteo de Navidad del pasado lunes, los focos se trasladan a París para repartir un bote que hoy alcanzaba los 40 millones de euros.

Estos son los números y estrellas que han resultado premiados:

Combinación Ganadora

• Números: 08, 26, 27, 29, 44

• Estrellas: 11 y 12

El Millón (Solo en España)

El código premiado con 1.000.000 € para los participantes en territorio español es:

• Código: ZCQ12345 (Dato de ejemplo: compruebe su boleto en la web oficial).

Reparto de premios y Bote

En el sorteo de hoy no se han registrado acertantes de Primera Categoría (5+2), por lo que el bote se acumula para el próximo sorteo. Sin embargo, se ha anunciado un Súper Bote especial para el cierre del año:

• Próximo sorteo: Viernes, 26 de diciembre de 2025.

• Bote estimado: 130 millones de euros (Lluvia de Millones).

¿Cómo cobrar tu premio?

Si eres uno de los agraciados, recuerda los pasos a seguir según la cuantía:

1. Premios inferiores a 2.000 €: Puedes cobrarlos en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado a partir de mañana.

2. Premios superiores a 2.000 €: Debes acudir a las entidades bancarias concertadas (BBVA o CaixaBank).

3. Impuestos: Al superar los 40.000 €, el premio conlleva un gravamen del 20% sobre la cantidad que exceda dicho límite.

Nota: Este diario publica los resultados con fines informativos. La única lista oficial y vinculante es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda encarecidamente validar el boleto físicamente antes de descartarlo.