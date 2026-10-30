El joven meteorólogo señala el puente de la Constitución como el posible punto de inflexión, mientras la AEMET prevé un trimestre más cálido de lo habitual

El pronóstico meteorológico para el tramo final del otoño y el comienzo del invierno ha vuelto a situar en el foco la llegada del frío polar y las primeras nevadas en la Península. Jorge Rey, conocido como el «niño meteorólogo», ha utilizado nuevamente el método tradicional de las cabañuelas para anticipar cuándo se producirá un cambio en el tiempo en España. Según sus estimaciones, el periodo festivo del puente de la Constitución podría suponer el inicio de un episodio invernal caracterizado por el descenso de los termómetros y la precipitación en forma de nieve en cotas medias.

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El puente de la Constitución como posible punto de inflexión meteorológico

De acuerdo con el pronóstico planteado por Jorge Rey, el punto clave en la evolución del tiempo se sitúa alrededor del puente de la Constitución, comprendido entre el 6 y el 8 de diciembre. La previsión avanzada por el joven indica la entrada de un frente de aire frío procedente del norte, un fenómeno que favorecería un desplome de las temperaturas y la aparición de las primeras nevadas en diversos puntos del interior peninsular.

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Entre los territorios donde la nieve podría manifestarse, según esta observación, se señalan áreas pertenecientes a Castilla y León y al País Vasco, citando de forma concreta la posibilidad de que afecte a ciudades como Burgos o Vitoria. Asimismo, el joven apunta a la llegada de un episodio de características más invernales hacia mediados de diciembre. En todo caso, estas fechas responden a estimaciones a largo plazo y no constituyen avisos meteorológicos de carácter oficial, por lo que requerirán de una revisión continua conforme se aproximen las fechas indicadas.

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Las previsiones de las cabañuelas frente al análisis de la AEMET

Jorge Rey adquirió relevancia pública en el año 2021 al vincularse su pronóstico con la irrupción de la borrasca Filomena. Desde esa fecha, el joven recurre a las cabañuelas, un sistema tradicional basado en la observación empírica de determinados días del año para confeccionar predicciones de ámbito estacional. En su última lectura, prevé un importante descenso térmico a medida que avance la estación otoñal y se aproxime el invierno, incluyendo precipitaciones en varias zonas del país y heladas durante el periodo navideño. No obstante, las cabañuelas carecen de aval científico para la predicción del tiempo con elevado margen de antelación.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) plantea una perspectiva distinta para la evolución del tiempo en los meses venideros. En su predicción estacional orientada a los meses de noviembre, diciembre y enero de 2026-2027, el organismo público otorga una probabilidad muy elevada a que las temperaturas medias se ubiquen en el tercil cálido en la totalidad del territorio español. Este escenario no excluye la presencia de episodios concretos de frío intenso, si bien tampoco respalda la hipótesis de que se vaya a registrar un invierno globalmente más frío de lo habitual. Por el momento, la confirmación oficial de una entrada de frío polar con nevadas generalizadas para el puente de diciembre dependerá de la evolución de los modelos meteorológicos en las próximas semanas.