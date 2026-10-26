El joven divulgador Jorge Rey ha avanzado cómo se un mes marcado por la estabilidad inicial, la entrada de varios frentes, un episodio de estabilidad térmica y la posterior formación de una DANA.

Final de octubre bajo el anticiclón y primeros frentes débiles a comienzos de noviembre

El pronóstico expuesto por Jorge Rey en su último canal de YouTube arranca con el análisis de los últimos días del mes de octubre. El joven señala que este periodo concluye bajo la influencia de un gran anticiclón que aportará un ambiente de calma generalizada. No obstante, advierte de la presencia de precipitaciones procedentes del océano Atlántico que rozarán el noroeste peninsular, afectando a zonas como Galicia, Asturias, Salamanca o Cáceres. Rey matiza que se tratará de episodios de «poca cosa» que convivirán con buenas temperaturas en el conjunto del territorio.

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De cara al arranque del mes de noviembre, la previsión contempla una continuidad en la dinámica atmosférica durante los primeros días. Según detalla el divulgador, el inicio mensual dejará algunas tormentas en el archipiélago canario, acompañadas por la entrada de un frente débil por el noroeste de España. Esta fase inicial servirá de preludio a un cambio más significativo en la evolución del tiempo que comenzará a manifestarse a partir de la segunda semana del mes.

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Una DANA a mediados de mes y nevadas en alta montaña para el tramo final de noviembre

El cambio meteorológico más relevante tendrá lugar a partir del 8 de noviembre, fecha en la que Rey anticipa la llegada de un frente más activo que dejará tormentas en la mitad oeste, en la vertiente mediterránea y, de forma más débil, de nuevo en Canarias. Posteriormente, hacia el 15 de noviembre, el pronóstico fija la formación de una DANA en España. Este fenómeno propiciará un ambiente más fresco y desapacible en el norte peninsular, aunque el impacto principal se desplazará hacia el sur, con tormentas importantes en Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana, el este de Andalucía y Canarias.

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Tras el paso de este episodio, las temperaturas se dispararán hacia el día 20 a medida que la DANA se vaya deshaciendo. Sin embargo, el mercurio volverá a descender el día 24 con la llegada de lluvias desde Portugal, las cuales ganarán fuerza en la mitad oeste y sur de España en las jornadas posteriores asociadas a la luna llena, alcanzando a Canarias de forma débil. Finalmente, la previsión concluye señalando que hasta el 29 de noviembre se esperan frentes que consolidarán un ambiente plenamente otoñal debido a la bajada de las temperaturas y a la aparición de las primeras nevadas en las zonas de alta montaña.