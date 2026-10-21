Tras la pérdida de fuerza de la dana Adam, el desplazamiente del anticiclón de las Azores permitirá la entrada sucesiva de borrascas por el noroeste peninsular, afectando especialmente a Galicia, el Cantábrico, los Pirineos y Canarias

España afronta a partir de este miércoles una alteración significativa en el panorama meteorológico tras varios días marcados por la inestabilidad en el área del Mediterráneo. El cambio en la circulación atmosférica desplaza el foco de atención hacia el océano Atlántico, desde donde se prevé el paso de hasta tres frentes meteorológicos sucesivos entre el centro de la semana y el fin de semana. Esta situación favorecerá la reaparición de las lluvias en el norte de la Península Ibérica, acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar los 71 km/h en determinados puntos del este peninsular, así como chubascos y tormentas localmente fuertes en el archipiélago canario.

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Avance de las precipitaciones por el norte peninsular tras la dana Adam

El origen de este nuevo episodio atmosférico se produce una vez que la dana Adam ha perdido fuerza tras ser absorbida por una vaguada atlántica. A este factor se suma el desplazamiento hacia el sur del anticiclón de las Azores, una configuración que facilita el paso directo de sistemas frontales por el noroeste de la Península. El primero de estos frentes afectará este miércoles de forma prioritaria a Galicia, para posteriormente avanzar progresivamente hacia Asturias, Cantabria, el País Vasco y la zona de los Pirineos. De forma más débil y ocasional, las precipitaciones podrían extenderse al norte de Castilla y León, al nordeste de Cataluña y al archipiélago balear.

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Tras este primer sistema, la jornada del jueves ofrecerá una breve tregua meteorológica en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, la estabilidad será efímera en el noroeste, ya que a última hora del día se espera la entrada de un segundo frente atlántico asociado a la borrasca Austen. Esta línea de inestabilidad dejará nuevas lluvias en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, extendiéndose a lo largo del viernes por toda la franja cantábrica hasta alcanzar el área pirenaica, donde las precipitaciones podrían intensificarse. La inestabilidad podría prolongarse durante el fin de semana por la posible llegada de un tercer frente entre el sábado y el domingo, cuya trayectoria definitiva permanece bajo seguimiento.

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#ElTiempoMañana El temporal remite. Ahora las lluvias llegarán desde el Atlántico y un frente entrará por Galicia dejando precipitaciones débiles en el Cantábrico y norte de Castilla y León. Al final de la tarde llegarán a Pirineos, sin descartar chubascos al noreste de Cataluña. pic.twitter.com/ZUecmMCZvS — Eltiempo.es (@ElTiempoes) October 20, 2026

Avisos por vientos de hasta 71 km/h y tormentas en el archipiélago canario

Junto a las precipitaciones acumuladas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto el foco en la intensidad del viento y en los fenómenos tormentosos. La predicción oficial señala vientos de entre 51 y 61 km/h en el litoral oriental asturiano, la costa de Cantabria y los litorales de Bizkaia y Gipuzkoa. La vigencia de estos avisos por viento se extiende hasta las 7:59 horas en Asturias, las 11:59 horas en Gipuzkoa y hasta las 20:59 horas en Cantabria y Bizkaia. Asimismo, en el prelitoral de la provincia de Tarragona se podrían registrar rachas de viento que alcancen los 71 km/h.

En el archipiélago canario, la Aemet mantiene el seguimiento sobre la formación de chubascos y actividad tormentosa, con especial atención a la isla de Fuerteventura y a la presencia de precipitaciones fuertes acompañadas de tormenta en el área metropolitana de Tenerife. Mientras tanto, las previsiones para el cierre de la semana apuntan a acumulaciones de lluvia cercanas a los 100 litros por metro cuadrado en zonas del Cantábrico oriental y la vertiente norte del Pirineo occidental, contrastando con el centro y sur peninsular, donde predominará un tiempo más estable con intervalos de nubes y amplios claros.