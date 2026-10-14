El meteorólogo avisa de un posible episodio de inestabilidad en Valencia, Cataluña y Andalucía tras unos días de estabilidad marcados por la presencia del anticiclón

La previsión meteorológica encarará un posible cambio de tendencia en la segunda mitad del mes de octubre de acuerdo con el pronóstico de Jorge Rey. Tras varias jornadas marcadas por la inestabilidad, la consolidación de las altas presiones propiciará un paréntesis de tiempo estable en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, el joven meteorólogo insta a mantener la prudencia y fijar la atención en el viernes 16 de octubre y los días posteriores, fechas en las que los modelos meteorológicos comienzan a reflejar la eventual irrupción de una nueva DANA. De confirmarse este escenario, la formación de este fenómeno en el norte del Mediterráneo podría desencadenar precipitaciones de intensidad en Valencia, Cataluña y Andalucía a lo largo del fin de semana.

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La inestabilidad podría reaparecer el viernes 16 de octubre tras un periodo de tiempo estable

A pesar de que el país disfrutará de una situación atmosférica caracterizada por una mayor estabilidad, esta mejoría temporal podría verse interrumpida. Jorge Rey sitúa el inicio de este cambio el viernes 16 de octubre, momento en el que la entrada de inestabilidad por el norte del Mediterráneo comenzaría a condicionar el panorama meteorológico. La evolución concreta que experimente esta perturbación determinará el grado de intensificación que puedan alcanzar las tormentas durante la jornada del sábado 17 de octubre y en los días sucesivos.

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Por el momento, la incertidumbre en torno al comportamiento final de la atmósfera impide dar por segura la llegada de la DANA o precisar las localidades exactas donde las precipitaciones descargarán con mayor severidad. Como recalca el propio meteorólogo, los modelos meteorológicos quedan sujetos a posibles modificaciones a medida que incorporen nuevos datos, lo que obligará a seguir detenidamente las sucesivas actualizaciones de los mapas de previsión.

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Durante el Puente del Pilar predominó una situación de calma y tranquilidad meteorológica generalizada. En este intervalo, únicamente se contemplaron algunos chubascos de carácter débil en el archipiélago balear, así como acumulación de humedad retenida en la cornisa cantábrica y en las Islas Canarias. No obstante, el contraste entre estas jornadas soleadas y la eventual llegada de precipitaciones intensas a partir del viernes 16 de octubre centra el análisis de Jorge Rey, quien advierte sobre el riesgo de tempestades muy fuertes en las comunidades de Valencia, Cataluña y Andalucía si se consolida la inestabilidad prevista.

La AEMET confirma la presencia de un anticiclón previa al posible cambio atmosférico

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ratifica la prevalencia del tiempo estable en la mayor parte de la Península e Illes Balears como consecuencia de la influencia del anticiclón. No obstante, el organismo público matiza que el desplazamiento de este sistema de altas presiones hacia el continente europeo favorecerá el flujo de aire húmedo procedente del mar Mediterráneo con destino al tercio este peninsular y al área de Alborán.

Debido a esta configuración, la AEMET prevé cielos nubosos y precipitaciones en general débiles en los litorales del sureste y en el mar de Alborán. En el resto del territorio peninsular, la nubosidad será escasa o los cielos permanecerán despejados, con la salvedad de nubes bajas o nieblas matinales localizadas en el tercio norte y en puntos del tercio este.

🌡️ Durante los próximos días las temperaturas serán superiores a las propias de esta época del año en la mayor parte del país. Podrían descender de cara al fin de semana.



☔️ Las precipitaciones serán escasas, aunque con algunas lluvias en el área mediterránea. pic.twitter.com/zYYT4jktPS — AEMET (@AEMET_Esp) October 11, 2026

En cuanto a los valores térmicos, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en Galicia y el área cantábrica, donde los incrementos podrían resultar notables en determinadas zonas. Por contraposición, los termómetros registrarán descensos en el cuadrante sureste y en Andalucía, permaneciendo sin variaciones significativas en el resto de la Península y Baleares. Por su parte, las temperaturas mínimas anotarán ligeras subidas generales, a excepción de las áreas de montaña, donde experimentarán un moderado descenso. El seguimiento de las próximas actualizaciones determinará si las tormentas pronosticadas por Jorge Rey acaban afectando al Mediterráneo y al sur peninsular.