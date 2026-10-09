El joven meteorólogo adelanta un panorama marcado por los contrastes, con precipitaciones intensas de hasta 100 litros en el sur y Melilla, mientras que la AEMET contempla la llegada de un escenario inestable pero con margen de incertidumbre para el festivo del 12 de octubre.

El puente del Pilar estará marcado por una acusada variedad meteorológica en el conjunto de España. Tanto las previsiones avanzadas por Jorge Rey como los análisis oficiales emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) coinciden en señalar un periodo donde convivirán los chubascos de cierta entidad, el riesgo de tormentas y una variación paulatina en los valores de los termómetros según las distintas zonas del país.

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Este nuevo episodio de inestabilidad sucede a un inicio del mes de octubre que ya resultó especialmente complejo en diversas áreas del territorio peninsular. Cabe recordar que la AEMET llegó a activar avisos de nivel importante debido a precipitaciones y tormentas que, durante los primeros días del mes, dejaron acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas en puntos concretos del Ampurdán. Una situación que llevó asimismo a Protección Civil a alertar sobre el peligro potencial de inundaciones súbitas derivado de esta clase de lluvias intensas.

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Chubascos, tormentas y hasta 100 litros en el sur peninsular

Según el pronóstico trazado por Jorge Rey, la situación meteorológica podría experimentar una nueva complicación coincidiendo con el arranque de las festividades de la Hispanidad. El joven burgalés detalla que los primeros días del puente del Pilar vendrán acompañados por un frente de chubascos tormentosos que irá avanzando progresivamente desde el oeste hacia otras áreas de la península, prestando un especial interés a la evolución que sigan en el litoral mediterráneo.

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El análisis de Rey muestra un comportamiento desigual atendiendo a las diferentes geografías. Mientras que el Levante peninsular se prepara para afrontar jornadas con dinamismo tormentoso, el norte de la península registrará un ambiente sensiblemente más fresco e influenciado por las lluvias. En lo que respecta al sur peninsular y a la ciudad autónoma de Melilla, la previsión del joven meteorólogo enfatiza la probabilidad de registrar acumulaciones de agua que podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en determinados momentos. Pese a que se prevé que las precipitaciones pierdan intensidad de manera paulatina con el paso de las horas, el riesgo de que se reproduzcan episodios tormentosos se mantendrá activo en diversos puntos.

Para la jornada del lunes 12 de octubre, Jorge Rey contempla la irrupción de una masa de aire procedente del norte de África. Esta entrada favorecería un repunte manifiesto de las temperaturas, una subida que se dejaría notar con mayor claridad en la fachada este del país, si bien no se descarta de forma categórica que puedan continuar produciéndose algunas tormentas de carácter residual.

La AEMET aporta matices e incertidumbre ante el festivo del 12 de octubre

Por su parte, la previsión oficial divulgada por la AEMET dibuja una evolución del tiempo con ciertos matices de diferencia. El organismo estatal prevé la presencia de lluvias y chubascos repartidos por diferentes zonas durante los días inmediatamente anteriores al puente, aunque subraya que el nivel de incertidumbre aumenta a medida que la predicción se aproxima al lunes.

En el marco del puente, las estimaciones más recientes presentadas por la AEMET sugieren una reducción progresiva en la frecuencia e intensidad de las tormentas, a la par que anticipan un descenso de las temperaturas en buena parte de la geografía nacional.

Asimismo, en el contexto de la predicción mensual para el conjunto de octubre, la AEMET mantiene un escenario en el que existe una probabilidad elevada de que los valores térmicos se situen por encima de la media climatológica habitual en España. En cuanto a las precipitaciones acumuladas a lo largo del trimestre, la agencia meteolorógica señala una mayor probabilidad de registrar un periodo húmedo enfocado en sectores del noroeste y del centro de la península.