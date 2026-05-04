Madrid — La quinta semana del juicio por el caso Kitchen arranca con un desfile de comparecencias de alto perfil en la Audiencia Nacional. El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, declara este lunes como testigo en una jornada clave que busca esclarecer si los servicios de inteligencia participaron en el operativo parapolicial de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, entre los años 2013 y 2015.

La citación de Sanz Roldán se produce apenas unos días después de que la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, negara de forma tajante ante el tribunal cualquier implicación del CNI en la operación.

El pulso entre Bárcenas y el CNI

El extesorero del Partido Popular, que ejerce como acusación en la causa, sostiene firmemente que fue objeto de vigilancia por parte de colaboradores del CNI mientras se encontraba en prisión provisional en 2013. Según la tesis de Bárcenas, la orden de este seguimiento provino directamente de Sáenz de Santamaría —de quien dependía orgánicamente el servicio de inteligencia en aquel momento— y fue ejecutada bajo la dirección de Sanz Roldán.

El exjefe de la inteligencia española ha sido señalado históricamente por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, otro de los principales acusados en el juicio, con quien mantiene una conocida enemistad.

Una jornada de testigos clave: de la UCO a las grabaciones de Villarejo

La sesión de este lunes no se limita a la comparecencia de Sanz Roldán, sino que sienta en el banquillo de los testigos a otros nombres relevantes para el desarrollo de la causa:

Manuel Sánchez Corbí: El coronel de la Guardia Civil y exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) vuelve a testificar en el marco del caso Tándem. Sánchez Corbí, que fue relevado de su cargo en 2018 por el ministro Fernando Grande-Marlaska, ya reconoció en el pasado haber mantenido relaciones profesionales con Villarejo y con el comisario Enrique García Castaño, este último apartado del juicio por motivos de salud.

El coronel de la Guardia Civil y exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) vuelve a testificar en el marco del caso Tándem. Sánchez Corbí, que fue relevado de su cargo en 2018 por el ministro Fernando Grande-Marlaska, ya reconoció en el pasado haber mantenido relaciones profesionales con Villarejo y con el comisario Enrique García Castaño, este último apartado del juicio por motivos de salud. Javier Pérez Dolset: El empresario comparece a petición de la defensa de Villarejo. El objetivo es interrogarle sobre tres grabaciones que él mismo aportó a la Justicia. Estos audios contienen conversaciones entre Villarejo y el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, y fueron presuntamente obtenidos por Dolset a través del canal de Telegram del eurodiputado Alvise Pérez.

El empresario comparece a petición de la defensa de Villarejo. El objetivo es interrogarle sobre tres grabaciones que él mismo aportó a la Justicia. Estos audios contienen conversaciones entre Villarejo y el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, y fueron presuntamente obtenidos por Dolset a través del canal de Telegram del eurodiputado Alvise Pérez. David Rodríguez Vidal: El antiguo colaborador del CNI también ha sido citado. Rodríguez Vidal fue el responsable de enviar a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia anónima que desencadenó la detención de Villarejo en noviembre de 2017 durante la ‘Operación Tándem’.