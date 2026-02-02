Sensaciones encontradas las que dejó el técnico de la AD Ceuta, José Juan Romero, tras la derrota de su equipo ante el Almería (4-2). El entrenador caballa fue muy crítico con la imagen ofrecida en el primer tiempo, aunque destacó y valoró positivamente la reacción de los suyos tras el descanso.

Romero no ocultó su malestar por lo ocurrido en los primeros 45 minutos. “Lo seguiré diciendo: el Almería es claro candidato a estar en Primera División por la vía rápida. Pero lo nuestro del primer tiempo no se me va a olvidar hasta dentro de mucho tiempo”, aseguró. El técnico reconoció que llegó a plantearse cambios muy pronto, aunque explicó por qué no los realizó: “Hay una parte humana ahí. No me parecía justo que fuera cuestión de un solo futbolista, sino del grupo. Señalar no es mi estilo ni creo que sea el momento. Pero en el minuto cinco ya habría hecho cambios, y si hubiera tenido diez cambios los hubiera hecho”.

En su valoración del encuentro, Romero mostró admiración por el rival, pero fue contundente con el análisis del Ceuta. “No hemos comparecido en el primer tiempo. Si el Almería se va 6-0 al descanso, no pasa nada. En muchos momentos es mérito del Almería, pero también demérito nuestro”, afirmó. La falta de actitud fue el aspecto que más le preocupó: “Hay días que podemos estar más o menos brillantes, pero no se le puede negar al equipo que compite siempre. Eso hoy no pasó en la primera parte”.

El segundo tiempo, sin embargo, dejó otra imagen muy distinta. “Fuimos dominadores, tuvimos varias situaciones claras en los primeros minutos y, si no cometemos el error en el 4-2, creo que el partido habría tenido otro final”, explicó. Romero destacó las dificultades del contexto tras el descanso y quiso poner en valor el esfuerzo de sus jugadores: “Era muy difícil jugar el segundo tiempo por cómo estaba el escenario y ahí me pongo de pie con los que han jugado. No habría pasado nada si empatamos en la segunda parte”.

Por último, el técnico también tuvo palabras de elogio para Rubi y el Almería, desvelando una conversación previa al choque. “Hay una admiración mutua. Le dije que estuviera tranquilo, que sé que hay mucho runrún durante la semana, y que estoy muy convencido de que va a llevar al Almería a Primera División”, concluyó.