La Demarcación de Costas ha dado el visto bueno al proyecto para la construcción del futuro aparcamiento de caravanas de Ceuta, que se ubicará en las inmediaciones de la Desaladora, según ha informado El Pueblo de Ceuta. Se trata de una infraestructura largamente demandada que permitirá ordenar el uso de este tipo de vehículos y avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible en la ciudad.

El proyecto fue aprobado en el Pleno de la Asamblea a propuesta del grupo MDyC y cuenta con una dotación presupuestaria de 530.770,38 euros. Tal y como recoge El Pueblo de Ceuta, la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda prevé sacar la actuación a licitación durante el presente mes de febrero, con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses una vez adjudicadas las obras.

Desde el punto de vista técnico, la intervención no supondrá modificaciones en el viario existente ni alteraciones en la estructura general de la calle que da acceso a la zona. No obstante, el proyecto sí contempla la habilitación de una nueva salida desde la vía principal, destinada a facilitar el acceso de los vehículos de limpieza a las playas colindantes, lo que permitirá mejorar las tareas de mantenimiento y conservación del litoral.

Actualmente, el ámbito de actuación presenta un grado de urbanización parcial y dispone de un paseo peatonal que será eliminado para llevar a cabo una recuperación integral del entorno. El objetivo de esta intervención es renaturalizar la zona, mejorar su integración paisajística y transformarla en un espacio más atractivo y funcional, siempre desde el respeto al medio ambiente, tal y como destaca El Pueblo de Ceuta.

En la zona no se han detectado infraestructuras relevantes más allá de la propia Desaladora, un registro de agua y una estación de bombeo de aguas residuales. El área carece de alumbrado público y las acometidas de los distintos servicios se encuentran en la vía principal, excepto el saneamiento, vinculado a la estación de bombeo. La superficie total de actuación alcanza los 10.926,95 metros cuadrados.

La obra consistirá en un acondicionamiento del litoral que cumplirá estrictamente con la Ley de Costas y el Reglamento General de Costas, permitiendo recuperar un espacio afectado por anteriores procesos de urbanización mediante actuaciones de carácter efímero y respetuosas con el entorno natural.

Con este proyecto, la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda refuerza su apuesta por la mejora de los espacios litorales, la promoción de nuevas formas de movilidad y ocio y el impulso de un turismo sostenible en la ciudad, en línea con los criterios ambientales vigentes, según concluye El Pueblo de Ceuta.