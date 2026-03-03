La emoción de la Copa del Rey obliga a RTVE a reestructurar su programación nocturna. La vuelta de las semifinales del torneo del KO ha provocado cambios significativos en el prime time de La 1, afectando directamente a los seguidores del concurso de Chenoa.

Martes 3 de marzo: Fútbol y ‘La Revuelta’ de noche

Hoy, el fútbol toma el control absoluto de la franja de máxima audiencia. Debido al encuentro entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, la cadena ha decidido sacrificar la emisión de ‘The Floor’.

20:45h: Previa y partido de vuelta de semifinales: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid .

22:55h: 'La Revuelta'. El programa de David Broncano abandona su horario habitual de access para emitirse justo después del fútbol, ocupando el hueco que deja el concurso de Chenoa.

. El programa de David Broncano abandona su horario habitual de access para emitirse justo después del fútbol, ocupando el hueco que deja el concurso de Chenoa. Regreso de ‘The Floor’: La nueva entrega del concurso de los cuadrados se pospone hasta el próximo martes 10 de marzo.

Miércoles 4 de marzo: El derbi vasco no frena a la cocina

Mañana, miércoles, se decidirá el segundo finalista en el duelo entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao (21:00h). A diferencia de lo que ocurre hoy, la táctica de La 1 será distinta:

'Top Chef: Dulces y Famosos', liderado por Paula Vázquez y con la participación de figuras como Belén Esteban, mantendrá su emisión habitual en el prime time tras el encuentro.

, liderado por Paula Vázquez y con la participación de figuras como Belén Esteban, habitual en el prime time tras el encuentro. En esta ocasión, será David Broncano quien se quede sin programa, ya que ‘La Revuelta’ no se emitirá para dejar paso al talent culinario tras el derbi.

Rumbo a la final en La Cartuja

Estos movimientos en la parrilla son los últimos ajustes antes de conocer qué dos equipos se enfrentarán por el título el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. RTVE busca así optimizar sus audiencias, aprovechando el arrastre del fútbol para sus grandes formatos de entretenimiento.