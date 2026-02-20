El colaborador de la Nobel de la Paz María Corina Machado confirma su excarcelación, aunque califica la nueva ley de «chantaje». La medida se produce en un clima de transición tras la captura de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia encargada.+1

El mapa político de Venezuela ha dado un vuelco definitivo esta madrugada. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa ha anunciado a través de sus redes sociales que se encuentra en «libertad plena», apenas unas horas después de que el Parlamento sancionara una histórica ley de amnistía. Guanipa, figura clave del entorno de María Corina Machado (galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025), pone fin así a un accidentado proceso de detenciones y arrestos domiciliarios.+1

Una libertad bajo la sombra de la crítica

Pese a su excarcelación, Guanipa no ha escatimado en críticas hacia el instrumento legal que ha facilitado su salida. En un contundente mensaje, el exdiputado afirmó que lo aprobado «no es ninguna amnistía», sino un documento que busca «chantajear a venezolanos inocentes».

El dirigente denunció que, si bien él ha recuperado la libertad, todavía existen centros de tortura operativos y decenas de oficiales de la Fuerza Armada Nacional siguen tras las rejas por disentir. «Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro», sentenció, exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados, liderados por Edmundo González Urrutia.

El fin de un calvario judicial

La situación de Guanipa había sido especialmente inestable en las últimas semanas:

Primera liberación: Fue excarcelado el pasado 8 de febrero, pero su libertad duró apenas unas horas.

Fue excarcelado el pasado 8 de febrero, pero su libertad duró apenas unas horas. Recaptura: Fue detenido nuevamente por el ministro Diosdado Cabello, acusado de intentar «generar violencia» mediante una caravana por la libertad.

Fue detenido nuevamente por el ministro Diosdado Cabello, acusado de intentar «generar violencia» mediante una caravana por la libertad. Arresto domiciliario: Permaneció bajo custodia en su hogar hasta que la nueva ley de amnistía ha forzado la nulidad de su proceso.

El «nuevo momento político» de Venezuela

Esta ley de amnistía se enmarca en un escenario inédito tras los sucesos del 3 de enero de 2026, cuando el presidente Nicolás Maduro fue capturado durante una incursión militar de Estados Unidos. Delcy Rodríguez, en su calidad de presidenta encargada, ha impulsado este proceso como parte de un «nuevo momento político» para el país.+1

La normativa, aunque aprobada por unanimidad (incluyendo el voto de la oposición), excluye delitos de lesa humanidad y acciones armadas, lo que ha generado dudas en organizaciones como Foro Penal. Según esta ONG, tras más de 400 excarcelaciones recientes, aún permanecen 644 personas detenidas por motivos políticos en el país.+1

La mirada internacional sigue puesta en Caracas, donde el camino hacia la «reconciliación» anunciado por el nuevo Ejecutivo se enfrenta a la desconfianza de una oposición que, de la mano de la Nobel María Corina Machado, insiste en que la libertad plena de la nación aún está por conquistarse.