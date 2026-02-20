El presidente de EE. UU. instruye a las agencias federales, incluido el Departamento de Guerra, a liberar documentos sobre fenómenos aéreos no identificados. La medida surge tras un cruce de declaraciones con Barack Obama sobre la veracidad de la vida alienígena.

En un movimiento que promete sacudir los cimientos de la inteligencia estadounidense, el presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenará la identificación y publicación de archivos gubernamentales sobre objetos voladores no identificados (OVNIs), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario calificó estos asuntos como «altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes», subrayando su intención de acabar con décadas de especulación y opacidad oficial.

El detonante: un duelo dialéctico con Obama

La decisión de Trump no ha estado exenta de polémica política. El anuncio llega como respuesta directa a unas recientes declaraciones del expresidente Barack Obama en el pódcast de Brian Tyler Cohen. En dicha entrevista, al ser preguntado sobre si los extraterrestres son reales, Obama respondió: «Son reales, pero yo no los he visto», descartando además la existencia de bases subterráneas secretas.

Trump, hablando con reporteros a bordo del Air Force One, fue tajante al criticar a su predecesor, acusándole de haber revelado «información clasificada» y de cometer «un grave error». Aunque Trump matizó que él mismo desconoce si los extraterrestres existen, defendió que la transparencia es necesaria para que el público acceda a la verdad que manejan las agencias federales y el Departamento de Guerra.

Matices y precedentes históricos

Tras el revuelo, Obama intentó precisar sus palabras a través de Instagram, aclarando que durante su mandato no vio «pruebas» de contacto directo, aunque reconoció que la inmensidad del universo hace probable la existencia de vida exterior.

Este nuevo impulso por la transparencia se suma a hitos previos en la historia de EE. UU.:

2013: La CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia del Área 51 , base creada por Eisenhower en los años 50 para probar aviones espía.

La CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia del , base creada por Eisenhower en los años 50 para probar aviones espía. Actualidad: La orden de Trump busca ir más allá, obligando a las agencias a rastrear cualquier rastro documental que pueda arrojar luz sobre los avistamientos reportados por pilotos militares en los últimos años.

Un debate que vuelve al centro de la escena

La acción ejecutiva de Trump reabre el debate sobre la seguridad nacional y el derecho a la información. Mientras algunos sectores ven en esta medida una maniobra de distracción política, otros consideran que es el paso definitivo para que la comunidad científica y la opinión pública internacional conozcan los registros de la mayor potencia militar sobre fenómenos que, hasta ahora, pertenecían al ámbito de la ciencia ficción o la teoría de la conspiración.